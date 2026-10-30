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▲阿翰一開始上傳的影片都是超級陽春的自拍，甚至沒什麼道具，仍靠台詞和語氣、神態，吸引百萬人觀看。（圖／翻攝自YouTube@阿翰po影片）

▲阿翰為了金鐘獎開場影片，甚至生啃豬肉，讓吳慷仁（右下）都看傻了。（圖／翻攝自YouTube＠金鐘獎）

本名：曾文翰

生日：1994年2月1日

出生地：臺灣花蓮縣

頻道名稱：阿翰po影片

學歷：國立臺北藝術大學 動畫學系

職業：YouTuber、喜劇演員、角色扮演創作者

成名作：2017年《校慶突如其來的驚喜》

經典宇宙角色：

算命阿姨（廖麗芳）：九天玄女唯一指定姊妹（口頭禪：「降落！降落！」）

房東阿姨：精準還原臺灣中高齡長輩的人情世故與精算

阮月嬌：帶著溫柔濃濃越南口音的臺灣媳婦

其他：澟月、西打、可樂姊、翔媽等

算命阿姨（廖麗芳）：九天玄女唯一指定姊妹（口頭禪：「降落！降落！」） 房東阿姨：精準還原臺灣中高齡長輩的人情世故與精算 阮月嬌：帶著溫柔濃濃越南口音的臺灣媳婦 其他：澟月、西打、可樂姊、翔媽等 里程碑與榮譽：

《算命阿姨九天玄女之天女散花》單片突破1300萬次觀看

第4屆走鐘獎「年度最佳影片獎」、「最佳戲劇獎」

兩度受邀擔綱電視金鐘獎典禮開場表演嘉賓（第57屆、第61屆）

YouTuber阿翰近日登上金鐘獎綜藝類頒獎典禮當嘉賓，穿著「九天玄女」造型服飾登台演出，和陳漢典、沈玉琳、李多慧等人同台飆舞，成為網紅界最耀眼的一顆星。但這其實不是阿翰首次登上金鐘，4年前他也曾與曾寶儀一起錄製金鐘獎開場影片，而他光是模仿九天玄女的短片就吸引1300多萬人次觀看，紅遍全台灣。本文就帶大家來看看阿翰的人生故事，一起更認識他。阿翰本名曾文翰，出生在花蓮，2017年退伍待業之際，他在朋友鼓勵下，開始經營YouTube頻道，先是上傳一支模仿算命阿姨的影片，獲得不錯的反響後，他又上傳了模仿學生妹的短片，靠著一句「三年三班手工薯條超～級～好～吃」，將國中園遊會女學生的嬌嗔叫賣神態揣摩得絲絲入扣，影片一夕間就在各大社群、論壇上瘋傳，讓阿翰澈底打響名號。隨後幾年間，阿翰創造的「角色宇宙」迅速擴張，有帶著濃重越南口音、溫柔又堅韌的新住民媳婦「阮月嬌」，還有穿著豹紋背心、腰間掛整串鑰匙的「房東阿姨廖麗珠」，以及用爆米花算命導致出現天女散花景象的「九天玄女唯一指定姊妹」算命師廖麗芳，還有動漫宅女澟月、原住民青年西打等等，各種恰到好處又接地氣的台詞，都成為阿翰走紅的關鍵。尤其是九天玄女的影片，2022年4月上傳後，至今累積1321萬次觀看，是他頻道流量最高的一支影片。阿翰因此從網紅走進電視圈，2023年受邀拍攝第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮開場影片，阿翰與曾寶儀共同演繹入圍作品，他為了模仿野人，甚至不惜生啃豬腳肉，讓粉絲被他的癲狂與入戲嚇到，對他更加佩服。今年阿翰則是參加第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮，這次他出現在開場表演上，穿著九天玄女的衣服唱跳黃妃的經典台語歌曲〈非常女〉，一出場就讓觀眾全笑翻，帶來滿滿的喜劇效果。不過其實舞台上的荒謬歡樂，源自阿翰成長過程中的防禦與沉澱。阿翰曾透露，求學時期自己聲線偏細、個性細膩，加上興趣不夠陽剛，曾遭受同學嚴重的語言譏笑與排擠霸凌。為了在同儕壓力下自保，他發現「把人逗笑」能化解敵意，才開始在班上模仿老師、福利社阿姨，用幽默當保護色，意外激發他超乎常人的觀察天賦以及模仿力。高中時，他更因算命師一句「你一定要走藝術才會出頭」，而考進國立台北藝術大學動畫學系。由於動畫系講究「逐格動態觀察」與「角色設計」，訓練出阿翰近乎苛求的細節感，例如咬字時喉音的震顫、呼吸的頓挫、手腕擺動的角度，甚至角色毛衣上的起毛球與褪色程度，全經過精密推敲。這也是為何他的表演不只是滑稽扮裝，更是讓角色彷彿擁有真實靈魂。直到現在，阿翰依舊在YouTube與FB上擁有龐大粉絲群，更被粉絲封為0負評YouTuber；看到他在金鐘獎上的表現，也讓粉絲紛紛留言稱讚：「阿翰這唱的真的太好了，比之前上歌唱節目更厲害了」、「看了N遍，可惜才唱一小段時間，阿翰與舞者太強了」、「太強啦！阿翰可以去當歌手了」、「阿翰真的是模仿達人，做什麼都很成功」。