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不只餐會疑涉賄選！檢調追查歷年帳冊 「假發票」成焦點

配合廠商也遭約談 公款如何流向成偵辦關鍵

彰化縣議長謝典霖涉利用議會公款辦餐會、替表姑陳貞妃助選，與父親謝新隆遭羈押至今，案情如今再擴大！彰化地檢署追查歷年議會帳冊，疑似揪出多筆「假發票」，懷疑有人巧立名目、製作不實單據，再透過核銷程序詐取公款私用。檢調昨（29）日兵分多路搜索，彰化縣議會秘書長陳三民等6人因涉貪污、偽造文書及違反《商業會計法》等罪嫌，分別以1萬至5萬元交保。公款如何核銷、資金流向何處，將成為檢調追查焦點。據了解，檢方調閱歷年帳冊、比對請款資料時，發現疑似不只餐會案涉及公款使用問題，還有多筆支出出現「假發票」疑雲，疑由議會承辦人員巧立名目、填寫單據，再透過報銷程序核銷公款。檢調此次約談議會主管、承辦人員及配合廠商，正是要釐清相關請款流程與資金流向。彰化地檢署原先偵辦謝典霖等人涉嫌詐取公款舉辦餐會、替親友輔選一案，進一步調閱相關資料後，發現被告等人疑似多次以不實名目詐取公款供私人使用，因此昨天指揮彰化縣調查站前往縣議會及相關被告住居所等30處搜索，查扣相關證物，並傳喚被告及證人共36人到案。經漏夜訊問後，認定議會秘書長陳三民、公關室黃姓主任、張姓承辦人員，以及游姓、林姓、邱姓等3名廠商，涉嫌共犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪、行使登載不實公文書罪，以及違反《商業會計法》填製不實會計憑證等罪嫌重大。其中，陳三民以5萬元交保，黃姓主任及張姓承辦人員各以1萬元交保，游姓、林姓及邱姓3名廠商則各以3萬元交保。據了解，檢方近期密集調閱議會歷年帳冊，從中比對出多筆疑似不實發票及請款紀錄，懷疑有人透過不實名目製作單據，再由議會承辦人員辦理核銷，將公款支出包裝成正常公務費用。檢調因此同步約談議會人員及相關廠商，要求說明各筆款項的用途、請款依據與實際流向。據指出，遭約談的廠商包括議會長期配合的業者及餐廳，相關業者是否提供不實發票，再由議會人員申報核銷，甚至有無進一步涉及公款流入私人用途，都是檢方後續追查的重點。至於廠商與議會人員之間是否存在共謀情形，以及相關款項最終流向何處，仍有待檢調進一步調查釐清。