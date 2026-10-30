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▲台中秋季旅展30日登場，參山國家風景區管理處以台灣好湯為主題，結合溫泉優惠與山城旅遊，將參山魅力帶入旅展。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.30)

2026 ATTA台中國際旅展秋季場，今（30）日在台中國際會展中心熱鬧登場。今年大會集結近30家旅行社、逾250格攤位，主打冬季旅遊、日韓行程及飯店餐券。其中，指定行程第二人最高減2萬元，台中13家飯店及餐飲業者也推出最低57折起優惠，好康多多，首日即湧現入潮搶便宜。此次展區涵蓋旅行社、星級餐券、東北亞旅遊、溫泉飯店與親子出遊，以及海外留遊學。日本主題館集結福島、山形、群馬、宮城、香川、德島及福岡等地觀光資訊，另有韓國濟州觀光單位參展；留遊學專區則提供一對一諮詢。出國行程以冬季賞雪、滑雪及極光為焦點。可樂旅遊推出首爾5日含稅1萬9300元起、冰島極光10日含稅15萬8900元起；五福旅遊則有星宇航空台中出發的北海道6日2萬9900元，另推出九州戲雪溫泉5日3萬2888元起、第二人減5000元。航向世界旅遊主打2027年深度旅程，涵蓋極光、中南美洲、中亞古絲路及節慶主題。餐券方面，仲信金鬱金香酒店「品東西」自助百匯平日午、晚餐4張2796元，平均每張699元。台中金典酒店栢麗廳聯合餐券，大宗方案20張加贈6張贈品券，總價2萬3980元；小資方案6張7194元，另贈1張贈品券。港佬大平日餐券組7200元、買10送1，平均每張約655元；購買任一組港佬大餐券，可加購潮港城太陽百匯經典下午茶餐券4張2500元，該組合不單獨販售。裕元花園酒店自助百匯餐券980元起，住宿券最低39折起。想安排泡湯行程，清新溫泉飯店推出平日午餐及茶午餐通用券5張3995元、平日午餐加泡湯券2張2376元，以及平日露天溫泉券13張5000元。台中長榮桂冠酒店北京片皮鴨一鴨三吃優惠價2199元。「SCE台中國際精品咖啡展暨茶飲品展」也將同期、同地舉行，匯集逾80家精品咖啡品牌。旅展現場消費每滿5000元可兌換摸彩券1張，另有集章抽獎活動；各項行程、餐券的適用日期及使用條件，依業者現場說明為準。