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▲「櫻桃巧克力霜淇淋」，以濃郁巧克力為基底，嚴選美國櫻桃汁果香，打造豐富層次。（圖／全家提供）

▲全家推出6款全新精緻甜點，49元起即可享受宛如專門店等級的甜品饗宴。（圖／全家提供）

▲芬達萬聖節限定「鬼扯」包裝，以吸睛紫色瓶身搭配搞怪元素，為經典汽水增添節慶話題。（圖／OK超商提供）

全家11月霜淇淋新口味來了！將推出期間限定「櫻桃巧克力霜淇淋」，以濃郁巧克力為基底，嚴選美國櫻桃汁果香，歡慶新口味登場，11月1日起APP有隨買跨店取買2送2，雙11購物節期間，每日下午5點後，單支特價29元超划算。全家霜淇淋新口味來了！自11月起推出期間限定「櫻桃巧克力霜淇淋」，以濃郁巧克力為基底，嚴選美國櫻桃汁果香，打造豐富層次。並且門市購買霜淇淋，還能獲得一款韓星崔始源暖心卡（共2款，隨機發送），限量7萬張，送完為止。霜淇淋優惠也登場，自11月1日起至11月3日，APP隨買跨店取買2送2；且11月5日起至11月7日，隨買跨店取霜淇淋新品快閃5支188 元；11月11日起至12月4日，每天晚間5點起至8點59分前，霜淇淋單支特價29元，近逼半價優惠。全家minimore即起推出6款全新甜點，包括巧克力QQ蛋糕捲、濃醇巧克力蛋糕、聖多諾黑塔、檸檬雙餡生甜甜圈、紅茶奶霜蜂蜜蛋糕及巴斯克泡芙。即日起至11月10日，全品項任兩件享69折；若購買 Let’s Café 中杯以上指定咖啡，甜品全品項半價優惠。其中聖多諾黑塔在threads上爆紅，民眾實測喊「全家新品聖多諾黑塔，有點厲害，上面泡芙很大顆，泡芙外面的焦糖敲起來好脆，底下的塔皮保有酥脆感，塔的內餡是焦糖卡士達，整個吃起來有高級甜點感」。原價55元，搭配任兩件享69折，平均單件只要41元。此外，OK超商則推出芬達萬聖節限定「鬼扯」包裝，以吸睛紫色瓶身搭配搞怪元素，為經典汽水增添節慶話題。即日起至11月24日，芬達汽水葡萄口味及綜合莓果口味600ml推出任選第2件10元優惠。10月30日至11月1日，雙響泡沙茶鍋燒湯麵113g，推出第2件10元優惠，濃郁沙茶風味為宵夜時光增添滿足感；此外，灣A冰工所X茶匠系列冰棒同步推出任選買1送1優惠，包含綠豆鑽包種茶冰棒80g、黑金奶凍仙草茶冰棒80g。