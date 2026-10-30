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台北市長蔣萬安近日因身體不適，經團隊評估後取消所有行程，夫人石舫亘則於29日接棒投入輔選，首站前往內湖區湖光市場拜票，沿途吸引不少支持者熱情要求合影。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，「夫人牌」啟動具有3大助力，再加上石舫亘已經建構「舫亘style」，助力「萬安旋風」，勢必讓蔣萬安強化決戰的底氣。鈕則勳表示，夫妻分進合擊，拓展與鞏固不同票源，石舫亘能補強蔣萬安現今陷入弱勢的婦女票，與逐漸被拉近的中間選票，讓丈夫更能騰出手來去強化基本盤的鞏固，號召支持者歸隊，以打破沉默螺旋效應；此外，石舫亘群眾魅力極強，態度從容自然，也能夠展現真誠的性格，特別是對選民而言有頗大的新鮮感，在話題性上也能夠創造媒體版面與社群的討論。接著，鈕則勳提到，他們夫婦日前在王偉忠的節目時，兩人的好默契，反而能夠更突顯「真」的價值，包括「真心」為台北發展與市民福祉，「真誠」的回答每一個偉中哥提問的問題，幾乎沒有斧鑿痕跡與包裝，而「真情流露」更能烘托蔣的人設全無做作、始終如一。鈕則勳續指，特別是蔣太透露，蔣萬安因為兒子赴美交換受到網絡許多批評，而流下男兒淚的那段，更突顯出蔣作為父親，就和一般的父親一樣，不願意孩子受到任何的傷害，可能突顯他們夫婦與民眾的同理與親近性。最後他也強調，夫人牌啟動，石舫亘已經建構「舫亘style」，助力「萬安旋風」，勢必讓蔣強化決戰的底氣。