我是廣告 請繼續往下閱讀

美國時間10月29日，是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在2003年迎來NBA生涯首秀、客場出戰國王隊轟下25分、6籃板、9助攻震撼全美的大日子。如今23年的光陰過去，當年的18歲天才少年已化身為聯盟歷史總得分王、達成「40000分、10000籃板、10000助攻」史無前例411工程的41歲老將。而與他交手多年的宿敵兼傳奇射手柯瑞（Stephen Curry），也已經38歲。難得的是，這兩位傳奇巨星至今依然支配著聯盟，持續刷新多項不可思議的神蹟，將「詹柯時代」的傳奇篇章推向新高峰。就在詹姆斯迎來生涯首秀23週年的前夕，勇士隊當家巨星柯瑞在對陣明尼蘇達灰狼隊的比賽中，再次向全世界展示何謂「不老傳奇」。柯瑞在短短6分鐘內狂飆17分，全場27投11中、三分球16投6中，更繳出生涯單場新高的16罰16中完美命中率，爆砍本季新高的44分。這場44分的得分盛宴，讓身為歷史三分球進球王的柯瑞，正式達成生涯在35歲之後第15度單場斬獲40分以上的神蹟，一舉追平詹姆斯保持的NBA歷史紀錄。勇士2026年首輪第11順位的大齡新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）賽後更是看傻了眼：「我好幾次忍不住搖頭，心想『天啊，這傢伙簡直強得跟鬼一樣』，直到格林（Draymond Green）飆罵我，我才回過神來去搶籃板，不能浪費他的偉大表演。」另一方面，邁入生涯第24個賽季、累積23次開幕戰出賽獨居歷史第一的詹姆斯，本季在轉投費城76人隊後，雖然甘願將第一進攻選擇讓給場均28.4分的馬克西（Tyrese Maxey），但他在防守端的宰制力竟然也不輸給年輕的腿。根據美媒《Basketball Forever》最新數據統計，詹姆斯本季作為主要防守人時對位對手投籃命中率僅有26.5%，這項數據高居全NBA第一。截至目前，在詹姆斯親自對位防守下，聯盟頂級進攻球員合計49投僅13中。即使年過40，詹姆斯靠著頂級的球商與防守選擇，依然能在防守端建起高牆，成為76人隊開季4勝1敗、先發五人得分冠絕全聯盟的防守樞紐。從2003年還是高中毛頭小子的詹姆斯初登板，到柯瑞2015-16賽季以全票MVP率隊斬獲73勝並單季飆進402記三分球，這兩位傳奇各自在得分領域開創了屬於自己的時代。如今即便兩人相加都快80歲，但無論是柯瑞在獲得15次以上罰球時戰績5勝0敗、場均50分的恐怖宰制，還是詹姆斯高居聯盟第一的防守效率，都在告訴世人，屬於詹皇與柯瑞的時代未完待續。