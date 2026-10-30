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propofol是管制藥品 3大學會發聲：不贊成用於治療失眠

近年國際、國內皆有發生使用俗稱「牛奶針」的「丙泊酚」藥品，後續因藥物成癮而導致身體出問題，甚至死亡情形。近日更有民眾指控，家人被新北某診所醫師施打牛奶針，成癮後身體也有狀況。台灣麻醉醫學會、台灣精神醫學會、台灣成癮學會今（30）日發布聲明強調，不贊成使用丙泊酚藥品治療失眠，也不應以「助眠」或「改善情緒」等訴求推廣使用，誤導民眾。近日有網友在社群平台指控，地點位於新莊的某診所醫師替自己家人治療失眠時，長期施打牛奶針，導致身心狀態不佳，甚至身體出問題，直至此時此刻都還持續施打牛奶針。衛福部長石崇良昨日受訪時再次強調，丙泊酚（Propofol）為麻醉用藥，使用有風險，並非治療失眠的指引中常規性使用。至於有些醫師若使用這樣的方式，可能違反醫療法所稱的「不正當行為」，依照科學證據，按照醫學倫理指引執行。台灣麻醉醫學會秘書長周韋翰今日提到，Propofol俗稱牛奶針，主要適用於全身麻醉或是需要鎮靜後處理的治療、檢查過程，通常使用時間不會太長；例外情況為加護病房患者身上的管子需要維持時，可能也會需要鎮靜使用。不過，周韋翰提到，目前丙泊酚適應症或在國際治療指引中，並未將「治療失眠」列入選項，因此並非用於處理失眠的選項。至於牛奶針是否會導致成癮，他表示，以目前使用方針而言，依照規範、正常使用情況下不會有成癮情況，但若作為其他用途，非正規運用且頻率太高，成癮確實可能會發生，也不只是單純影響生理需求，心理狀況也相當重要。台灣麻醉醫學會、台灣精神醫學會、台灣成癮學會也共同發布聲明，強調不贊成使用 propofol來治療相關問題，不應以「助眠」或「改善情緒」等訴求推廣使用，誤導民眾。3大學會聲明表示，propofol屬於具成癮或高度危害的管制藥品，有造成呼吸抑制、呼吸停止、低血壓及危及生命的心肺功能異常風險，必須由受過麻醉及相關急救訓練的專業醫療人員，在具備完整生理監測、呼吸道處置及心肺復甦設備的醫療環境中使用，並持續監測。聲明提到，過去也曾發生包括知名藝人 Michael Jackson 使用propofol 後因呼吸抑制而死亡的事件，不當使用此藥可能造成無法挽回的後果，應以此為鑑，避免憾事重演。若有持續失眠、憂鬱等症狀表現，應及早透過合法醫療院所，尋求精神科專科醫師的評估與妥善治療，選擇具實證依據且符合安全規範的治療方式並持續追蹤。