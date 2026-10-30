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▲國泰金今日舉辦「2026國泰資產理高峰會」，邀集海內外具影響力投資權威與國泰專家對談，國泰金總經理李長庚（右三）率領團隊會後合影。（圖／記者顏真真攝）

台股表現全球第二 AI發展一定會震盪、不可能一次到位

解析CoreWeave事件 國泰金總座：大浪中的小浪花

科技巨頭非砸錢不可 台廠供應鏈長線看俏

近期市場對人工智慧（AI）發展產生疑慮，科技股財報不如預期引發賣壓，台股今（30）日盤中也崩跌逾千點。不過，國泰金控總經理李長庚今（30）日受訪時表示，AI發展一定會有震盪，不可能一步到位，而且現在人人都在用AI，也覺得很好用，「AI不會死掉」，現在只是大浪中碰到小浪花，全球需求龐大且算力仍極度稀缺，只要全球算力不足、大廠持續砸錢投資，台灣作為關鍵硬體供應鏈，未來仍有極大發揮空間及創造產業價值。國泰金今日舉辦「2026國泰資產管理高峰會」，以「引導新常態：打造穩健投資新典範」為主軸，邀集海內外具影響力投資權威與國泰專家對談，並由國際知名金融資訊與科技提供商彭博的專業人士擔任引談人，深度剖析總經脈動、科技趨勢及全球供應鏈變化等議題。隨著國泰金資產管理布局邁向新階段，國泰投信亦以雙投資長制度、獨立研究部門及國際級投研系統3大面向，深化專業治理與投資管理能力。不過，受到科技股財報利空等影響，台股今日早盤崩跌逾千點，也引發市場對AI發展的擔憂。國泰金總經理李長庚會後受訪時表示，今年以來台股表現全球第二，僅次於南美洲坐擁石油紅利的蓋亞那，最近他也跟不同行業討論AI發展，大家有共同看法，新的科技要落地一定會經過一些波折，但還是會震盪往前走，只是不可能一次到位，大家也覺得「AI不會死掉」，因為大家都在用，而且很著迷，覺得很好用，還會繼續用，這樣「這科技就不會死掉」。李長庚說，雖然AI在發展初期會呈現各種不同樣態，也難免歷經波折，但從長期生產力提升的角度來看，發展方向十分明確，近期高度關注的AI雲端運算業者CoreWeave等專案財務與違約雜音，只是「大風大浪中的一朵小浪花」。李長庚分析，CoreWeave這類新興業者的商業模式堪稱「天才級」，憑藉技術優勢優先取得輝達（Nvidia）GPU晶片，拿著晶片配額向微軟等雲端服務巨頭（CSP）爭取長期算力租用合約，以手中的晶片配額與CSP大單向銀行順利借貸，進而啟動大型算力資料中心建置。他直言，此模式看似「買空賣空」，但在第一批資料中心成功商轉後，被視為可複製的成功路徑。然而，近期部分專案因海外基礎設施限制（如英國電力供應時程延宕至2026甚至2029年），導致無法依約在期限內交付算力，面臨解約與利息支出的現金流壓力，自然容易被市場放大檢視。不過，李長庚指出，現在全球算力依然極度不足，即便個別資料中心營運商因財務槓桿遭遇挑戰，一旦出現資產折價出售，具備足夠現金流的買家也會立刻進場搶購。面對外界擔憂Google等大廠資本支出過高、獲利效益是否跟得上的問題，李長庚表示，若搜尋引擎霸主面臨OpenAI、微軟等新創對手的圍剿卻不持續投資，未來3至5年核心業務可能被瓜分殆盡。因此，在核心業務防禦與轉型雙重驅動下，科技巨頭加大資本支出勢在必行，只要全球算力不足、持續砸大錢，台灣硬體供應鏈還是有極大空間，在這波AI發展過程創造滿多產業價值。