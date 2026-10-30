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▲郎祖筠透露父親某天突然忘記原本要去找誰，後來更曾外出與朋友聊天，直到深夜仍未返家，及時安排他接受評估，才確認罹患失智症。（圖／年代提供）

藝人郎祖筠曾因拔智齒後傷口發炎，導致臉頰短短一天就腫成「鴨蛋」，沒想到最後竟嚴重到需要住院。近日她登上節目《聚焦2.0》，回憶當時臉頰突然腫脹，就醫後才發現是拔智齒時的填充處出了問題，醫師甚至警告若感染惡化成蜂窩性組織炎，恐引發嚴重併發症。郎祖筠分享，某次拔完智齒後臉頰突然腫脹，就醫後才發現是填充處出了問題，原以為服用消炎藥就能改善，沒想到隔天卻腫得更嚴重。醫師當時更警告，若感染惡化成蜂窩性組織炎，恐引發嚴重併發症，讓郎祖筠不敢再拖，趕緊住院接受抗生素治療，也提醒大家別輕忽身體發出的警訊。除了自身驚險的就醫經驗，郎祖筠也感性分享父親的失智歷程，透露他過去方向感極佳，堪稱家中的「超級導航機」，某天卻突然忘記原本要去找誰，後來更曾外出與朋友聊天，直到深夜仍未返家。虧母親年輕時學過護理，察覺父親日常行為出現異常，及時安排他接受評估，才確認罹患失智症。郎祖筠透露，照顧父親期間，曾面臨用藥與慢性病管理的雙重挑戰，她表示父親曾因同時服用多種藥物出現頭暈、反應遲緩等沉悶情況，經醫療團隊調整用藥後才有所改善；而在控制飲食、管理慢性病的過程中，因父親過去習慣重油重鹹而屢屢碰壁，甚至曾氣得當場推開飯碗喊：「我不吃了！」但在家人持續耐心陪伴與嚴格照護下，父親的身體狀況獲得良好控制，成功延後了需要洗腎的時間。更多精彩內容，將在本週六晚間8點於年代新聞50頻道播出。