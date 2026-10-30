《薩爾達傳說 時之笛》重製版預計在下周四（11月5日）上市，為了慶祝《薩爾達傳說》系列上市40週年，以及《時之笛》重製版即將發售，任天堂官方10月29日推出「Nintendo Switch 2 薩爾達傳說40週年紀念版」主機和周邊商品，主機建議售價為1萬6480元，並未附《時之笛》重製版遊戲。《NOWNEWS今日新聞》記者昨（29）日實際詢問電玩店，店員表示現在主機有貨，不過需要搭配周邊一起買，限定手把則預計要等到明年1月才有貨。

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《薩爾達傳說》40週年限定周邊發售　電玩店要搭周邊

任天堂官方日前宣布，以《薩爾達傳說》40週年為主題的特別版Nintendo Switch 2主機、Nintendo Switch 2 Pro遊戲手把、收納包等，在10月29日正式發售，遊戲主機售價1萬6480元，不過主機不含《薩爾達傳說 時之笛》重製版遊戲，需要另外購買。

《NOWNEWS今日新聞》記者也在上市時間到電玩店詢問庫存，店員表示目前主機雖然有貨，但要搭配其他配件才能買，配貨內容包括《薩爾達傳說 時之笛》重製版遊戲、2個《薩爾達傳說》系列amiibo、收納包、螢幕保護貼，組合價2萬800元。

▲Nintendo Switch 2主機背面有刷舊的「三角神力」設計。（圖／翻攝自《薩爾達傳說》40週年紀念網站）
▲Nintendo Switch 2主機背面有刷舊的「三角神力」設計。（圖／翻攝自《薩爾達傳說》40週年紀念網站）
提早預購當天拿到　部分通路還有貨

另外，記者也詢問已經收到「Nintendo Switch 2 薩爾達傳說40週年紀念版」主機、手把、收納包的民眾，他表示自己是在PChome預購的，也在發售當天順利收到。網路上有其他玩家分享，自己在新光三越A8法雅客買到主機。

本次推出的特別版Nintendo Switch 2，是官方為了紀念《薩爾達傳說》40週年，特別設計的外觀，主機背面、Nintendo Switch 2底座、Joy-Con 2都有《薩爾達傳說》遊戲中的「三角神力」圖案，並且採用綠色、金色的《薩爾達傳說》配色為主視覺。

▲民眾先前在PChome預購《薩爾達傳說》40週年限定版Nintendo Switch 2主機，在發售當天收到。（圖／民眾提供）
▲民眾先前在PChome預購《薩爾達傳說》40週年限定版Nintendo Switch 2主機，在發售當天收到。（圖／民眾提供）

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...