機車停進停車格，竟還是被拖吊開罰！一名Threads網友分享，自己原本依規定將機車停在格內，直到車輛遭拖走，才發現停車格後方竟藏著一小截紅線，讓他相當錯愕。隔天前往拖吊場領車，還得支付600元罰款及225元拖吊費，總計花了825元。照片曝光後引發37萬次瀏覽，許多網友紛紛炸鍋直呼：「根本陷阱」、「這個有夠過分欸」。依規定，紅線全天禁止停車，收到紅單後若有異議，可在30日內提出申訴，但原PO表示自己確實沒注意到紅線，最終決定不申訴。
機車停車格藏「超短紅線」！車主遭拖吊噴825元 網傻眼：根本陷阱
原PO在Threads發文表示，當時將機車停在一般停車格內，沒想到車格後方有一小段紅線，因為沒有注意到，最後仍遭拖吊。直到隔天早上到拖吊場取車，才知道自己違規，並繳交600元罰款及225元拖吊費。
貼文曝光後吸引1.7萬人按讚、累積37萬次瀏覽，不少網友替車主抱屈，質疑紅線範圍太短、不容易辨識，「這什麼老六陰人點啊」、「就很想問這麼短的紅線意義在哪」、「這個有夠過分欸」、「這地方用黃網格才明顯吧？用紅線是想做陷阱嗎」。
另外，許多人建議原PO提出申訴，或找民意代表協助反映。不過，原PO表示，雖然有人提醒可以申訴，但自己確實沒有注意到紅線，因此決定不追究，「那就算了吧，以後會注意一點。」
紅線全天禁止停車「最高罰1200元」 收到紅單30日內可申訴
依《道路交通管理處罰條例》規定，紅線路段全天禁止臨時停車及停車，違規可處600元以上、1200元以下罰鍰；若車輛未依規定移置，也可能遭警方通知拖吊，另須負擔拖吊及保管費用。
若民眾不服交通違規通知單舉發內容，應在收到紅單後30日內，向原舉發機關，例如警察局、交通大隊，或各地交通事件裁決所（處）提出申訴，逾期將不予受理。
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原PO在Threads發文表示，當時將機車停在一般停車格內，沒想到車格後方有一小段紅線，因為沒有注意到，最後仍遭拖吊。直到隔天早上到拖吊場取車，才知道自己違規，並繳交600元罰款及225元拖吊費。
貼文曝光後吸引1.7萬人按讚、累積37萬次瀏覽，不少網友替車主抱屈，質疑紅線範圍太短、不容易辨識，「這什麼老六陰人點啊」、「就很想問這麼短的紅線意義在哪」、「這個有夠過分欸」、「這地方用黃網格才明顯吧？用紅線是想做陷阱嗎」。
另外，許多人建議原PO提出申訴，或找民意代表協助反映。不過，原PO表示，雖然有人提醒可以申訴，但自己確實沒有注意到紅線，因此決定不追究，「那就算了吧，以後會注意一點。」
紅線全天禁止停車「最高罰1200元」 收到紅單30日內可申訴
依《道路交通管理處罰條例》規定，紅線路段全天禁止臨時停車及停車，違規可處600元以上、1200元以下罰鍰；若車輛未依規定移置，也可能遭警方通知拖吊，另須負擔拖吊及保管費用。
若民眾不服交通違規通知單舉發內容，應在收到紅單後30日內，向原舉發機關，例如警察局、交通大隊，或各地交通事件裁決所（處）提出申訴，逾期將不予受理。