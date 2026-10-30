為提升嘉義地區公共運輸服務，交通部鐵道局今（30）表示，嘉義BRT快捷公車自11月1日起，每週增開26班「高鐵嘉義站－嘉義市轉運中心」區間班次，加強傍晚及晚間接駁服務，縮短通勤、返鄉旅客候車時間，試辦至116年6月30日。
經協調公路局、台灣高鐵公司及嘉義客運，鐵道局表示，BRT 7212路線增開區間班次，包含週一至週四（平常日）每日增加2班，分別為高鐵嘉義站17時發車、嘉義市轉運中心16時30分發車。以及週五至週日（尖峰日）每日增加6班：高鐵嘉義站17時、19時及20時發車；嘉義市轉運中心16時30分、18時30分及19時30分發車。
目前嘉義BRT由7211及7212兩條路線提供服務，合計每日114班，高鐵嘉義站至嘉義市轉運中心每小時約有3至4班。增班後，平日17時時段可達每小時5班，週末17時至20時可達每小時4至5班。高鐵新購列車明年7月投入營運後，嘉義接駁公車路線及班次將配合檢討調整。旅客可於出發前至嘉義客運官網查詢BRT時刻及路線圖，掌握班次資訊。
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目前嘉義BRT由7211及7212兩條路線提供服務，合計每日114班，高鐵嘉義站至嘉義市轉運中心每小時約有3至4班。增班後，平日17時時段可達每小時5班，週末17時至20時可達每小時4至5班。高鐵新購列車明年7月投入營運後，嘉義接駁公車路線及班次將配合檢討調整。旅客可於出發前至嘉義客運官網查詢BRT時刻及路線圖，掌握班次資訊。