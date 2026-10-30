桃園萬聖城自10月26日正式開城登場，桃園市府提到，今年2026桃園萬聖城特別邀請到宇宙級萌寵「史努比」與呆萌的「歐拉夫」，全區免費開放入場，更精心打造了7大主題打卡點與絕美的夜間光雕造景，另外還有「SNOOPY Trick or Shop」玻璃屋快閃店等。本周末更將迎來鬼王選拔變裝大賽，與MOMO 家族唱跳見面會，還有Snoopy 見面同樂會。《NOWNEWS今日新聞》整理10月31日、11月1日兩天活動詳細資訊一次看。
🟡「2026桃園萬聖城」全城鬧鬼 鬼王選拔變裝大賽：
日期：10月31日（六）
時間：17:00-18:30
活動地點：桃園藝文廣場（桃園萬聖城現場）
📍變裝大賽三組別：
▪️個人組（單人報名，限額 20 人）：
冠軍 5000 元、亞軍3000元、季軍2000元
▪️團體組（1-5 人組隊，全員須完成主題裝扮，限額 20 組）：
冠軍8000元、亞軍5000元季軍3000元
▪️寵物組（至少 1 隻萌寵參賽，不限貓狗類型且皆須裝扮，限額 20 組）：
冠軍5000元、亞軍3000元、季軍2000元
報名管道：活動當天現場使用桃園市民卡APP 進行線上報名！
報名時間：10月31日（六）12:00 － 14:00
桃園市民APP下載：桃園市民APP官網
📍變裝大賽賽程資訊：報到與審查報名資格．集合・走秀・評審評分暨民眾票選・頒獎
正取組數報到時間：14:00-15:30 （ 若未於 15:30 前進行報到，將自動視為放棄正取參賽資格）。
備取組數報到時間：15:30-16:30 （ 若未於 16:30 前進行報到，將自動視為放棄備取參賽資格）。
報到事項：如原定正取組數逾時未報到，則進行備取報到， 若正取組數皆有報到，則不進行備取報到。
參賽者集合時間：16:30-16:45
報到．集合地點：面對主舞台右手邊帳蓬-鬼王選拔變裝大賞報到處
( 集合時請尋找手持「集合地點」手舉牌的工作人員，工作人員將引導參賽者前往舞台區等候參賽 。)
舞台走秀：每組參賽者有 30 秒的舞台走秀時間，背景音樂由主辦單位統一提供，未參與走秀者，視同放棄參賽資格。
評審評分暨民眾票選及頒獎：走秀結束後，參賽者須留在現場等候票選、名次公布及頒獎。公布名次時，經唱名三次仍未到場者，視同放棄得獎資格。
🟡「2026桃園萬聖城」相關活動一覽：
活動：MOMO 家族唱跳見面會
時間：11 月1日14:00-14:30
活動：Snoopy 同樂會
時間：11 月1日14:30-15:00
活動：萌鬼特攻隊萬聖變裝走秀
時間：11 月1日15:00-15:30
活動：城門關 藝起鬧萬聖 盛保羅魔幻劇團
時間：11 月1日19:05-20:00
📍「2026桃園萬聖城」主要資訊一覽：
日期：2026年10月25日~11月1日
時間：平日17:00~21:00、假日12:00~22:00
地點：桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園
官網：桃園萬聖城
📍「2026桃園萬聖城」場域重點整理：
2026桃園萬聖城主要分成桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園3大展區。
▪️桃園藝文廣場：Snoopy魔法南瓜、Olaf幽靈派對、Snoopy隧道大冒險、Snoopy搗蛋趴、Snoopy好宅、搗蛋公寓、Snoopy Trick or Shop（限定賣店）
▪️綠2公園：逃脫警報站、查理布朗的萬聖夜驚魂、Peanuts魔法長廊、討糖大作戰
▪️綠1公園：Peanuts玩具屋、Peanuts歡樂幽靈花園、南瓜蹦蹦派對、Snoopy萬花鏡
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日期：10月31日（六）
時間：17:00-18:30
活動地點：桃園藝文廣場（桃園萬聖城現場）
▪️個人組（單人報名，限額 20 人）：
冠軍 5000 元、亞軍3000元、季軍2000元
▪️團體組（1-5 人組隊，全員須完成主題裝扮，限額 20 組）：
冠軍8000元、亞軍5000元季軍3000元
▪️寵物組（至少 1 隻萌寵參賽，不限貓狗類型且皆須裝扮，限額 20 組）：
冠軍5000元、亞軍3000元、季軍2000元
報名管道：活動當天現場使用桃園市民卡APP 進行線上報名！
報名時間：10月31日（六）12:00 － 14:00
桃園市民APP下載：桃園市民APP官網
📍變裝大賽賽程資訊：報到與審查報名資格．集合・走秀・評審評分暨民眾票選・頒獎
正取組數報到時間：14:00-15:30 （ 若未於 15:30 前進行報到，將自動視為放棄正取參賽資格）。
備取組數報到時間：15:30-16:30 （ 若未於 16:30 前進行報到，將自動視為放棄備取參賽資格）。
報到事項：如原定正取組數逾時未報到，則進行備取報到， 若正取組數皆有報到，則不進行備取報到。
參賽者集合時間：16:30-16:45
報到．集合地點：面對主舞台右手邊帳蓬-鬼王選拔變裝大賞報到處
( 集合時請尋找手持「集合地點」手舉牌的工作人員，工作人員將引導參賽者前往舞台區等候參賽 。)
舞台走秀：每組參賽者有 30 秒的舞台走秀時間，背景音樂由主辦單位統一提供，未參與走秀者，視同放棄參賽資格。
評審評分暨民眾票選及頒獎：走秀結束後，參賽者須留在現場等候票選、名次公布及頒獎。公布名次時，經唱名三次仍未到場者，視同放棄得獎資格。
🟡「2026桃園萬聖城」相關活動一覽：
活動：MOMO 家族唱跳見面會
時間：11 月1日14:00-14:30
活動：Snoopy 同樂會
時間：11 月1日14:30-15:00
活動：萌鬼特攻隊萬聖變裝走秀
時間：11 月1日15:00-15:30
活動：城門關 藝起鬧萬聖 盛保羅魔幻劇團
時間：11 月1日19:05-20:00
📍「2026桃園萬聖城」主要資訊一覽：
日期：2026年10月25日~11月1日
時間：平日17:00~21:00、假日12:00~22:00
地點：桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園
官網：桃園萬聖城
📍「2026桃園萬聖城」場域重點整理：
2026桃園萬聖城主要分成桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園3大展區。
▪️桃園藝文廣場：Snoopy魔法南瓜、Olaf幽靈派對、Snoopy隧道大冒險、Snoopy搗蛋趴、Snoopy好宅、搗蛋公寓、Snoopy Trick or Shop（限定賣店）
▪️綠2公園：逃脫警報站、查理布朗的萬聖夜驚魂、Peanuts魔法長廊、討糖大作戰
▪️綠1公園：Peanuts玩具屋、Peanuts歡樂幽靈花園、南瓜蹦蹦派對、Snoopy萬花鏡