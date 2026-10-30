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▲「2026桃園萬聖城」將於10月31日舉辦鬼王選拔變裝大賽，相關資訊一次看。（圖／樂遊桃園臉書）

活動當天現場使用桃園市民卡APP 進行線上報名！

▲「2026桃園萬聖城」場域圖（圖／桃園觀旅局提供）

桃園萬聖城自10月26日正式開城登場，桃園市府提到，今年2026桃園萬聖城特別邀請到宇宙級萌寵「史努比」與呆萌的「歐拉夫」，全區免費開放入場，更精心打造了7大主題打卡點與絕美的夜間光雕造景，另外還有「SNOOPY Trick or Shop」玻璃屋快閃店等。本周末更將迎來鬼王選拔變裝大賽，與MOMO 家族唱跳見面會，還有Snoopy 見面同樂會。《NOWNEWS今日新聞》整理10月31日、11月1日兩天活動詳細資訊一次看。：10月31日（六）：17:00-18:30：桃園藝文廣場（桃園萬聖城現場）▪️冠軍 5000 元、亞軍3000元、季軍2000元▪️冠軍8000元、亞軍5000元季軍3000元▪️冠軍5000元、亞軍3000元、季軍2000元：10月31日（六）12:00 － 14:00：14:00-15:30 （ 若未於 15:30 前進行報到，將自動視為放棄正取參賽資格）。：15:30-16:30 （ 若未於 16:30 前進行報到，將自動視為放棄備取參賽資格）。：16:30-16:45：每組參賽者有 30 秒的舞台走秀時間，背景音樂由主辦單位統一提供，未參與走秀者，視同放棄參賽資格。：走秀結束後，參賽者須留在現場等候票選、名次公布及頒獎。公布名次時，經唱名三次仍未到場者，視同放棄得獎資格。活動：MOMO 家族唱跳見面會時間：11 月1日14:00-14:30活動：Snoopy 同樂會時間：11 月1日14:30-15:00活動：萌鬼特攻隊萬聖變裝走秀時間：11 月1日15:00-15:30活動：城門關 藝起鬧萬聖 盛保羅魔幻劇團時間：11 月1日19:05-20:00📍「：2026年10月25日~11月1日：平日17:00~21:00、假日12:00~22:00桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園📍「2026桃園萬聖城主要分成桃園藝文廣場、綠2公園、綠1公園3大展區。▪️：Snoopy魔法南瓜、Olaf幽靈派對、Snoopy隧道大冒險、Snoopy搗蛋趴、Snoopy好宅、搗蛋公寓、Snoopy Trick or Shop（限定賣店）▪️：逃脫警報站、查理布朗的萬聖夜驚魂、Peanuts魔法長廊、討糖大作戰▪️：Peanuts玩具屋、Peanuts歡樂幽靈花園、南瓜蹦蹦派對、Snoopy萬花鏡