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隨著九合一投票倒數29天，台北市長選戰持續升溫，民進黨候選人沈伯洋掀起的「洋流」效應引發各界討論。作家「漂浪島嶼」分析洋流形成3階段，直言如今形成沈伯洋的溫暖形象，不只藍白批評虛假，可能連青鳥、台派都覺得陌生；他話鋒一轉狠酸，綠營優點是為了成功，一切可忍、全黨一心，不像藍白不用矛盾，自爆就不少。漂浪島嶼表示，一開始沈伯洋幾乎被邊緣化，全靠針對蔣萬安施政展開密集批評，重創對手聲勢；再來，綠營選民不再氣餒，開始歸隊勇於表態，從民調到夜市凝聚人群，漸漸形成洋流，並且不斷擴大外溢；最後，為求突破藍白優勢選民結構，沈伯洋開始破圈，希望以歡樂溫暖形象，吸引更多中間選民，於是開始隱藏過去立場，切割青鳥、台派，甚至擔心出征言論。「到今日形成沈伯洋的溫暖形象，不只藍白批評虛假，可能連青鳥、台派都覺得陌生。」漂浪島嶼直言，勝選當然是最高目標，但是在勝選的過程中，要掩蓋含糊多少立場，台獨、廢死不要提，出征、肉搜被勸阻，甚至狸貓換太子辦桌等助攻計畫被拒絕，更慘是過去推動大罷免的重要人物，都很少在洋流中現身露臉，如同不能上檯面的被邊緣化。漂浪島嶼指出，洋流和韓流最大不同在於，韓流是一路批評，累積最大票數；洋流卻在變形中，面臨破圈與圈內的自相矛盾，甚至有著作累活髒活幫打天下，此刻成累臣的悲涼。洋流一路帥到底，青鳥快要凍未條，為成大業共體時艱，但是如何讓所有青鳥、台派，避談統獨賣台，一起溫暖可愛，一場選舉非得清新和平不出征。漂浪島嶼提到，不過也難以不滿黨團切割，有些事能做不能說，特別是在雙方嘴上比正向選舉時刻，自說出做髒活，就怕敵營大作文章，壞了一片祥和。不過別擔心，綠營優點是為了成功，一切可忍全黨一心，不像藍白不用矛盾，自爆就不少。最後，他更留下意味深長的一句話：「選情如洋流捕魚，豐收船長帥，網破怪活髒。」