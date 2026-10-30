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新北耶誕城活動存廢，長期引發民眾爭辯，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（30）表示，板橋耶誕城已經是一個16年的品牌，有三件事情最為重要，包含交通疏運、在地經濟、城市認同；他認為，不管是要在板橋一個地區多點來舉辦，或者是未來到各個29區都輪流舉辦，「未來我希望有更多的意見，可以進行開放式的討論」。蘇巧慧上午赴永和溪洲市場掃街拜票，並接受媒體聯訪。針對板橋耶誕城議題，蘇巧慧受訪時表示，板橋耶誕城今年已經是第16年，對此板橋居民多有討論，大家對於地方在舉辦耶誕城時，交通擁塞程度感到很受傷、很想問題被解決。蘇巧慧說，他早就已經提出他的想法，板橋耶誕城已是一個16年的品牌，要如何延續，或者是要改進，應該可以更多的討論；他說，最重要的就是三件事情，包含交通疏運、在地經濟、城市認同。蘇巧慧提到，要能做到讓在地人可以日常生活、交通機能能被維持，又能對舉辦地點的店家有幫助，最後舉辦得好、有光榮感，讓城市、區域能認同這個活動，「交通疏運、在地經濟、城市認同三項要素都要被滿足，我想這個活動就值得被延續下去，也會用這樣的方式來延續」。對於交通疏運，蘇巧慧認為，不管是要在板橋一個地區多點來舉辦，或者是未來到各個29區都輪流舉辦，他覺得都是不同方式，「未來我會希望有更多的意見，我們可以進行開放式的討論」。