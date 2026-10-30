我是廣告 請繼續往下閱讀

日本人氣諜報劇《VIVANT》第二季「辱華」風波延燒中，因為劇情中出現中國情報組織對日本特務斷指，拿刀刺肚子的酷刑片段，被官媒央視點名炮轟是故意抹黑中國，甚至要求節目停播，認為節目演員居然還要主持《紅白歌合戰》，簡直是離譜。日本日劇《VIVANT》由福澤克雄執導，堺雅人、阿部寬、二宮和也等人參與演出，故事以日本商社丸菱商事巨額匯款錯誤為開端，由堺雅人飾演的主角乃木奉命前往虛構的中亞國家「巴爾卡共和國」，追查高達約130億日圓的款項，卻意外捲入國際恐怖組織與日本自衛隊地下情報組織「別班」之間的激烈鬥爭。第二季劇情延續第一季結尾，五名「別班」成員遭到綁架，幕後黑手竟是「中國秘密情報組織」，畫面中更能看到中國組織酷刑逼供別班人員，包括斷指切腹等。中國官媒認為，劇中切斷手指、刺穿腹部等酷刑，是侵華日軍對中國抗日人士施加的暴行，現在卻包裝成中國對日本不好，再加上現任首相高市早苗力推這部劇，質疑日本藉由娛樂作品進行認知戰，雖然TBS回應「劇情純屬虛構」，不過火已經燒起來。面對接連不斷的批評，TBS社長龍寶正峰於28日在記者會回應，強調《VIVANT》是「完全虛構的娛樂作品」，沒有敵視國家的意圖，也無意煽動國家對立，至於劇中爭議的酷刑畫面，是為了節目效果所製作，但若是造成觀眾不舒服，電視台會檢討。值得一提的是，這把火也燒到不會講話的Hello Kitty身上，三麗鷗原先與《VIVANT》推出聯名商品，讓Hello Kitty等人氣角色換上劇中造型，不過在中國施壓後，三麗鷗中國分公司先是發聲致歉，表示聯名內容不符合企業理念，決定終止活動；日本總公司隔日也發布公告，宣布全面喊停。