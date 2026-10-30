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▲「龍之子」徐若熙去年季末提出旅外球員資格，並與福岡軟銀鷹簽下3年推估1500萬美金合約。（圖／© SoftBank HAWKS、福岡軟銀鷹提供）

▲ 味全龍終結者林凱威在10月29日宣布行使旅外球員權利，成為繼富邦悍將曾峻岳後，本季第2位行使旅外球員權利的中職球員。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.25）

📍中職入札制度成功案例

年份 球員 原中職球隊 入札球隊 合約總值（推估） 2018年 王柏融 Lamigo桃猿 日本火腿 3年400萬美元 2024年 古林睿煬 統一獅 日本火腿 3+1年170萬美元 2025年 徐若熙 味全龍 軟銀鷹 3年1500萬美元 2025年 林安可 統一獅 西武獅 2+1年300萬美金

中華職棒今年有望再輸出選手到海外職棒發展，富邦悍將守護神曾峻岳、味全龍終結者林凱威接連提出旅外球員資格，將目標看向美、日職棒舞台。攤開中職入札歷史，從2018年至今，共有4位選手成功旅日，分別是王柏融、古林睿煬、徐若熙以及林安可。若曾峻岳能一圓美夢，將是首位透過入札制度旅美的中職球員，若林凱威成功旅日，將是生涯第2次出國挑戰海外舞台。回顧中職入札球員歷史，2018年Lamigo桃猿外野手王柏融取得旅外資格，正式啟動旅外入札程序，並與北海道日本火腿鬥士隊簽下3年總額400萬美元的合約，成為中職首位透過入札制度成功旅外的台灣球員。王柏融共在日職打拚5年，留下一軍270場出賽，敲出169安、15轟、97分打點，生涯打擊率2成35，2024年返台加盟台鋼雄鷹。2024年球季，效力統一獅的「府城金孫」古林睿煬繳出10勝、防禦率1.66的成績，不僅奪下年度防禦率王，更榮膺年度MVP。該年季末古林睿煬行使旅外球員資格，最後與火腿隊簽下3+1年合約，推估總值約170萬美元。古林睿煬今年結束旅日第2個球季，本季深受傷勢困擾，僅在一軍出賽7場、吞下1敗，另有1次中繼成功，防禦率7.50。2025年球季，中職罕見一次輸出2位選手到日職，寫下中職入札新紀錄。「龍之子」徐若熙去年季末提出海外球員資格，引發美、日球團搶人大戰，最終徐若熙選擇加盟福岡軟銀鷹，雙方簽下3年推估1500萬美金的大型合約。徐若熙今年開季進入輪值，季中腰部傷勢動刀，並於季末復出，旅日首年留下出賽8場，拿下2勝3敗、防禦率4.81的成績。「台灣重砲」林安可則是與徐若熙同一年行使旅外資格，並由埼玉西武獅隊取得議約權，雙方簽下2+1年推估總值300萬美金的合約。林安可季初一度扛下西武隊第4棒，後續因狀況不佳下二軍調整，7月、8月狀態火燙，卻遇到膝傷困擾，本季在一軍出賽76場，敲出52安、8轟、29分打點，打擊率2成20。中職已經連續2年有選手成功旅外，今年有望再輸出海外，富邦悍將守護神曾峻岳於10月28日提出旅外資格，味全龍終結者林凱威也緊跟其後，在10月29日行使旅外資格。曾峻岳現年24歲，是中華隊近2年當家守護神，本季在一軍出賽48場，拿下5勝3敗，7次中繼、25次救援成功，防禦率1.57。據了解，曾峻岳吸引國聯球隊目光，若能一圓美夢，將是首位透過入札制度旅美的中職球員。現年30歲的林凱威，則是在2015年旅美後，第二度獲得旅外機會。身為龍隊終結者，林凱威本季在一軍出賽56場並列全聯盟最多，拿下8勝4敗，3次中繼、30次救援成功，防禦率2.85。據了解，去年球季日職球團就對林凱威有興趣，今年經典賽後更獲得高度關注，若林凱威成功旅日，將是生涯第二次挑戰海外職棒。悍將、龍隊在收到選手提出旅外球員申請後，均表達尊重，也樂見選手挑戰職棒更高殿堂的想法。若曾峻岳、林凱威都順利出國，中職將寫下連續2年有2名選手旅外的紀錄。