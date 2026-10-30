韓國遊戲開發商珍艾碧絲（Pearl Abyss）今（30）日宣布，旗下開放世界動作冒險遊戲《赤血沙漠：強化版》推出首款大型 DLC「未知旅途」，讓玩家在原本充滿戰鬥與冒險的帕衛爾大陸上，體驗截然不同的新生活。這次更新不只加入全新故事，還開放航海、海底尋寶、戀愛結婚、據點經營等玩法，甚至能親手設計房屋、打造專屬城堡。官方同步推出免費試玩活動，PlayStation Plus Deluxe 及 Xbox Series X|S 玩家可體驗5小時遊戲內容。
《赤血沙漠》首款DLC「未知旅途」登場！不只打怪還能戀愛結婚！
《赤血沙漠：強化版》首款大型DLC「未知旅途」於10月30日全球同步推出，故事延續帕衛爾大陸的冒險，描述克里夫、翁卡與德米安在守護大陸後，各自踏上不同道路，重新尋找人生目標。與過去著重戰鬥、探索的遊戲內容相比，這次進一步擴展角色的生活體驗，DLC 加入據點經營玩法，玩家可以租賃並經營已解放據點中的設施，藉此累積財富，讓角色不只能靠冒險戰鬥生活，也能經營自己的事業。
本次更新加入戀愛與結婚系統，玩家可以操作克里夫、翁卡及德米安，與遊戲中的居民互動、建立信賴關係，隨著感情逐漸加深，雙方還能發展成戀人，甚至步入婚姻。玩家也能化身航海冒險家，親自建造船舶、駛向未知海域，更開放海底探索，探索帕衛爾大陸以外的島嶼、尋找隱藏寶藏或古老遺跡。
《赤血沙漠》房屋自由改造！還能打造專屬城堡
對喜歡布置家園的玩家而言，「未知旅途」也帶來更自由的住宅系統。玩家除了能選擇家具、規劃室內裝潢，甚至可以調整牆壁、窗戶等建築結構，親自設計房屋的基本格局。當玩家成功解放3座特定城堡所在的據點後，還能進一步布置城堡庭院與內部空間，打造屬於自己的專屬城堡。
《赤血沙漠：強化版》大型DLC「未知旅途」支援 PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac 及 Epic Games Store 等平台。其中，PlayStation Plus Deluxe 及 Xbox Series X|S 玩家可試玩《赤血沙漠：強化版》5小時，先感受帕衛爾大陸的開放世界冒險，再決定是否投入完整遊戲。
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《赤血沙漠：強化版》首款大型DLC「未知旅途」於10月30日全球同步推出，故事延續帕衛爾大陸的冒險，描述克里夫、翁卡與德米安在守護大陸後，各自踏上不同道路，重新尋找人生目標。與過去著重戰鬥、探索的遊戲內容相比，這次進一步擴展角色的生活體驗，DLC 加入據點經營玩法，玩家可以租賃並經營已解放據點中的設施，藉此累積財富，讓角色不只能靠冒險戰鬥生活，也能經營自己的事業。
本次更新加入戀愛與結婚系統，玩家可以操作克里夫、翁卡及德米安，與遊戲中的居民互動、建立信賴關係，隨著感情逐漸加深，雙方還能發展成戀人，甚至步入婚姻。玩家也能化身航海冒險家，親自建造船舶、駛向未知海域，更開放海底探索，探索帕衛爾大陸以外的島嶼、尋找隱藏寶藏或古老遺跡。
對喜歡布置家園的玩家而言，「未知旅途」也帶來更自由的住宅系統。玩家除了能選擇家具、規劃室內裝潢，甚至可以調整牆壁、窗戶等建築結構，親自設計房屋的基本格局。當玩家成功解放3座特定城堡所在的據點後，還能進一步布置城堡庭院與內部空間，打造屬於自己的專屬城堡。
《赤血沙漠：強化版》大型DLC「未知旅途」支援 PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac 及 Epic Games Store 等平台。其中，PlayStation Plus Deluxe 及 Xbox Series X|S 玩家可試玩《赤血沙漠：強化版》5小時，先感受帕衛爾大陸的開放世界冒險，再決定是否投入完整遊戲。