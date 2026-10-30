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▲高齡41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在開季前兩戰合計狂抓19顆籃板，暫居全聯盟籃板榜第一，且籃板與助攻總數之和同樣位居全聯盟榜首。（圖／路透／達志影像）

▲金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）火力全開，全場轟進6記三分球狂砍44分、8籃板、6助攻，創下個人本季得分新高。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士加上當家球星柯瑞（Stephen Curry）以及菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。（圖／取自金州勇士 X）

當NBA聯盟逐漸邁向新世代球星接班的時刻，兩位陪伴球迷走過20多年籃球歲月的超級巨星，卻遲遲不肯交出舞台。41歲的詹姆斯（LeBron James）和38歲的柯瑞（Stephen Curry）不僅沒有隨著年齡增長而迅速褪色，反而不斷透過角色的調整，延續頂尖競爭力。究竟詹姆斯與柯瑞為何能在這個年齡依舊維持如此出色的表現？答案不只是天賦異稟，更來自長年累積的身體管理、訓練自律、球風轉型，以及對比賽的理解。詹姆斯能夠長年維持競爭力，最重要的優勢之一，就是他幾乎沒有固定的場上定位限制。從控球後衛、得分後衛、小前鋒到大前鋒，甚至必要時頂上中鋒位置，詹姆斯都能依照球隊需求調整角色。他過去就曾談到自己對於多功能性的自豪，認為只要球隊有需要，自己就能從1號位打到5號位。隨著年紀增長，詹姆斯也逐漸從年輕時仰賴爆發力、速度與身體對抗的進攻模式，轉向更重視節奏控制、傳球視野與半場組織。他不必每一次進攻都靠速度突破防線，而是能透過閱讀防守、掌握錯位機會，以及精準傳球替隊友創造空間。這種轉變讓詹姆斯即使不再擁有年輕時的體能條件，仍能以不同方式影響比賽。當球隊需要得分，他可以主動進攻；當隊友手感火燙，他也能轉換成組織核心。對詹姆斯而言，真正的價值從來不只在於個人得分，而是能否讓整支球隊運轉得更好。除了球風轉型，詹姆斯對身體管理的重視，也是他能征戰超過20個NBA賽季的重要原因。根據《洛杉磯時報》2026年2月的報導，詹姆斯每年在身體維護上的投入超過150萬美元，透過專業團隊協助，搭配冰浴、高壓氧艙、冷凍療法及壓縮恢復設備等方式，讓身體在漫長賽季中維持好的狀態。詹姆斯對身體保養的重視，其實從進入NBA以前就已經開始。他曾透露，自己在高中時期便養成比賽後冰敷、重量訓練與伸展的習慣，進入聯盟後也持續維持這套模式。即使面臨舟車勞頓、連續出賽或深夜才抵達客場，他仍會盡可能完成身體啟動與恢復程序。更重要的是，詹姆斯並非只在身體出現狀況時才開始補救，而是將保養視為日常工作的一部分。從訓練、飲食、睡眠到賽後恢復，每一個環節都納入長期規劃。他也曾分享，自己在休賽季會安排每週訓練計畫，除了重量訓練，也包含球感、移動能力、活動度與穩定性訓練。這些看似瑣碎的日常累積，正是他能夠在高齡階段繼續維持高水準的重要基礎。相較於詹姆斯透過全能的定位延續巔峰，柯瑞則找到另一條不同的道路。他將自己出神入化的投射能力、無球跑動與體能訓練結合，讓自己即使年紀增長，仍是對手防守端最頭痛的存在。柯瑞的進攻威脅並不只來自持球後的三分出手。當他沒有持球時，仍會透過大量跑動、掩護與變向牽制防守者，迫使對手不敢輕易放空他，讓隊友也有機會獲得更好的進攻機會。不過，柯瑞的無球跑動並不代表他可以輕鬆省力。根據NBA官網過去對他的訓練專訪，勇士教練團曾統計，柯瑞單場比賽平均跑動距離約達2.5英里。他的訓練也經常刻意模擬比賽後段的疲勞狀態，例如在衝刺後立即出手，要求自己即使雙腿與呼吸都受到考驗，仍能維持投籃準度。柯瑞曾將體能形容為自己的技術之一，強調訓練不只是追求時間長短，更重要的是每一次練習能否維持專注度與強度。對他而言，體能並非單純的身體條件，而是支撐自己在比賽最後階段仍能保持威脅的關鍵能力。詹姆斯與柯瑞雖然採取不同的訓練方式，但兩人有一項共同特質，就是對日常準備工作的高度要求。詹姆斯長年被隊友與教練視為訓練館中的典範，經常提早抵達球場進行身體啟動與訓練，也會主動將自己累積多年的經驗傳授給年輕隊友。他曾在訪談中強調，自己不會替能力設定天花板，也願意依照球隊需求融入不同角色。對於詹姆斯而言，領袖不只是場上喊話或要求隊友，更重要的是透過自己的日常行動建立標準。從訓練態度、身體保養到比賽準備，他希望年輕球員能親眼看見，一名職業球員要維持長期競爭力，必須付出多少努力。柯瑞同樣如此。勇士訓練團隊曾透露，他對於訓練細節有極高要求，甚至會反覆挑戰自己設定的投籃標準。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也曾形容，柯瑞的訓練習慣就像時鐘般規律，而他對進步的熱情，正是能夠長年維持高強度訓練的重要原因。即使已經累積無數榮耀，詹姆斯與柯瑞對於籃球的熱情仍未消退。柯瑞的父親戴爾（Dell Curry）過去受訪時就曾談到兒子的未來，認為只要柯瑞仍然具備外線投射能力，就算到了40歲、41歲，對手依舊不可能放任他在底角接球出手，這代表他仍能持續替隊友創造進攻空間。戴爾也直言，兒子仍渴望再度奪冠，因此距離退休還有一段時間。柯瑞本人也曾表示，自己是否退休，最終仍取決於身體狀況。不過，只要站上球場仍能享受競爭、團隊合作，以及追逐重要目標的過程，他就不會輕易放下籃球。至於詹姆斯，對勝利的渴望同樣沒有因為年齡而減少。他曾在節目中談到，自己離開家人、投入漫長賽季，絕不是為了在季後賽第二輪就結束旅程，而是希望將爭冠所需的經驗與方法帶給隊友，讓整支球隊朝著最高目標前進。兩人都用不同方式證明，年齡並不一定是職業運動員競爭力的終點。真正決定巔峰能延續多久的，不只是身體天賦，更包括是否願意持續調整、精進技術，以及在日復一日的訓練中保持對勝利的渴望。