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桃園市議員候選人佀廣洋疑涉賄選，29日上午遭桃園地檢署指揮桃園市調查處搜索、約談，晚間移送地檢署複訊後，檢方諭知12萬元交保。面對垃圾子母車及中秋活動遭質疑涉及賄選，佀廣洋今（30）日發出嚴正聲明，痛批遭到「惡意檢舉、栽贓抹黑」，強調自己相信司法，盼檢調還他清白。佀廣洋表示，29日上午自己原本如往常在路口拜票，沒想到突然遭檢調帶走接受調查，讓他當下感到相當錯愕。針對媒體報導涉及賄選的兩項爭議，他也逐一澄清，強調相關指控與事實不符。首先，針對協助社區爭取垃圾子母車一事，佀廣洋指出，協助地方社區向市府反映需求、爭取資源，本來就是民意代表的服務工作，不分黨派都有議員從事類似服務；與此同時，他也重申，自己從未捐贈任何一部垃圾子母車，不能將正常的地方服務刻意扭曲成不法行為，自己絕不接受！至於中秋節活動遭質疑涉及賄選，佀廣洋則澄清，每逢中秋節，里辦公處、社區及地方社團都會舉辦聯歡活動，不少民意代表與地方人士也會提供摸彩品，讓民眾同樂，這類活動不應遭到刻意扭曲。他更強調，這次遭檢舉的中秋活動，自己根本沒有出席。對於相關指控，佀廣洋已向檢調清楚說明事實，但基於偵查不公開原則，不便透露案件細節，他相信司法最終能查明真相，並再次抗議遭到惡意檢舉及栽贓抹黑。佀廣洋最後強調，距離選戰投票日僅剩29天，面對外界指控與攻擊，他不會退縮，一定捍衛自身清白，也呼籲支持者繼續給予信任與支持，讓選舉回歸公平競爭。