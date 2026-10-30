由獨立遊戲開發者middlepattern製作發行的Steam免費增量動作遊戲《Colleccct》，於近期宣布將從免費遊玩模式轉為付費販售，預計調整後的售價為Steam平台最低價格1美元（約新台幣33元），目前開發團隊正與Valve確認價格變更細節，實際生效時間尚未敲定，喜歡獨立遊戲或增量破壞爽感的玩家，快趁現在免費的時候，把遊戲加入遊戲庫中。
4/3登陸Steam平台 價格調整籌措開發資金
《Colleccct》最早於itch.io平台上架，隨後在2026年4月3日正式登陸Steam平台，並獲得玩家的普遍好評。根據開發團隊10月27日發布的更新公告，本次價格調整的原因是商業模式的轉型。
最初開發者在遊戲內設立了周邊商品（Merchandise）商店，希望藉此籌措開發資金，但實際營運效益不如預期，因此決定將周邊商店全面撤除，為了維持後續開發與內容更新，開發者選擇將遊戲定價調至最低門檻的1美元（約新台幣33元），改以微量單次購買的方式獲得玩家支持。
擊碎抽象圖形升級 遊戲時長1小時
《Colleccct》是一款主打「收集」與「強化」的增量型動作遊戲（Incremental Action Game），風格帶有前衛迷幻與超現實圖形美學，玩家控制能自動發射子彈的機體，攻擊畫面上不斷移動與變化的抽象幾何圖形。
擊碎圖形後，畫面會散落大量發光的粒子光球，玩家可收集這些粒子作為資源，用於強化機體的各項能力；遊戲採用無需暫停的即時升級機制。玩家可在移動與戰鬥同時投入資源，順暢解鎖升級路線；升級項目包含提高射擊頻率、擴大機體體積以提升收集效率，以及改變背景場景以增加資源獲取倍率。
隨著機體能力呈指數級提升，遊戲會從起初簡單的射擊收集，演變成充滿強烈視覺光影效果的連鎖破壞過程。開發者定位本作是一段可在1小時內通關的小遊戲，讓玩家在短時間內享受效率持續暴增的爽快感。目前《Colleccct》還是免費遊玩，玩家可趁價格調整前把遊戲加入遊戲庫中。
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《Colleccct》最早於itch.io平台上架，隨後在2026年4月3日正式登陸Steam平台，並獲得玩家的普遍好評。根據開發團隊10月27日發布的更新公告，本次價格調整的原因是商業模式的轉型。
最初開發者在遊戲內設立了周邊商品（Merchandise）商店，希望藉此籌措開發資金，但實際營運效益不如預期，因此決定將周邊商店全面撤除，為了維持後續開發與內容更新，開發者選擇將遊戲定價調至最低門檻的1美元（約新台幣33元），改以微量單次購買的方式獲得玩家支持。
《Colleccct》是一款主打「收集」與「強化」的增量型動作遊戲（Incremental Action Game），風格帶有前衛迷幻與超現實圖形美學，玩家控制能自動發射子彈的機體，攻擊畫面上不斷移動與變化的抽象幾何圖形。
擊碎圖形後，畫面會散落大量發光的粒子光球，玩家可收集這些粒子作為資源，用於強化機體的各項能力；遊戲採用無需暫停的即時升級機制。玩家可在移動與戰鬥同時投入資源，順暢解鎖升級路線；升級項目包含提高射擊頻率、擴大機體體積以提升收集效率，以及改變背景場景以增加資源獲取倍率。
隨著機體能力呈指數級提升，遊戲會從起初簡單的射擊收集，演變成充滿強烈視覺光影效果的連鎖破壞過程。開發者定位本作是一段可在1小時內通關的小遊戲，讓玩家在短時間內享受效率持續暴增的爽快感。目前《Colleccct》還是免費遊玩，玩家可趁價格調整前把遊戲加入遊戲庫中。