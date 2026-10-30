花錢環遊世界，沒想到竟成一場退休噩夢！一艘以「永不停航」為賣點、載著約200名乘客的郵輪，近日突然宣布暫停營運，並要求旅客在短短6小時內打包下船，讓不少人措手不及。英國《每日郵報》最新獨家專訪揭露，部分乘客早在停航前，就被郵輪公司多次要求額外提供資金，一對美國退休夫妻更聲稱，兩人前後已投入45萬美元（約新台幣1350萬元），如今不僅環遊世界的夢想破滅，還被迫滯留柬埔寨。
報導指出，這艘名為「奧德賽號」（Odyssey）的郵輪由Villa Vie Residences營運，2024年10月從北愛爾蘭啟航，原計畫展開長達15年的環球航程，旅客可以選擇短期租住，也能花費12萬至44萬美元購買長期居住權，將郵輪當成海上的家。不少人為了實現退休後環遊世界的夢想，甚至賣掉房產、動用大筆退休積蓄登船。
來自美國懷俄明州，68歲的保羅（Paul Montoya）與64歲的妻子琳恩（Lynn），便是其中一對退休夫妻。兩人2023年簽約，原本支付17.9萬美元購買船艙，沒想到後續不斷收到公司要求額外提供資金的通知。Lynn向《每日郵報》透露，夫妻倆前後投入金額已高達45萬美元，其中超過一半都是原本購買船艙以外的額外支出。
公司多次要求住客掏錢 乘客聲稱像被困在船上
琳恩表示，公司從今年4月開始，以中東衝突推升油價、燃油成本大幅增加為由，要求住客提供額外資金。當時公司曾向22名住客募集總額220萬美元的貸款，承諾按月支付利息並逐步償還，預計2027年4月前還清，但她至今沒有收到任何還款。
更令乘客不滿的是，後續公司又陸續提出新的資金需求。琳恩指出，9月公司再要求籌措150萬美元，到了10月郵輪停靠柬埔寨期間，又提出36萬美元的資金需求。
她控訴，公司經常在郵輪停靠港口、準備啟航前幾個小時，突然告知住客資金不足、無法出航，讓大家感覺被施壓，不得不設法籌錢，這種情況一再發生，讓住客感到被操控，甚至開玩笑說自己彷彿遭到軟禁。
隨著財務問題逐漸浮現，船上的服務也開始縮水。琳恩表示，郵輪網路多次中斷，電視服務也停止，讓住客無法正常聯繫家人、處理銀行帳務。餐食品質同樣下滑，部分船員更向住客透露，薪資從8月起便受到影響。
最後，住客甚至自行募款協助船員，至少讓128名船員每人獲得100美元，試圖幫助他們度過難關。
只給6小時打包下船 高齡旅客被迫自行找飯店
這場風波最終在本週爆發。郵輪抵達柬埔寨西哈努克港後，乘客於當地時間週二上午8點接獲通知，必須在下午2點前下船，等於只有6小時整理行李。
根據柬埔寨當地官員說法，當時船上共有203名乘客及156名船員。琳恩透露，因為不清楚究竟是需要帶走所有行李，還是只需要準備短期用品，因此有人甚至帶著多件大型行李下船。
她控訴，不少70、80歲的高齡旅客被迫自行搭乘嘟嘟車，在當地尋找飯店，船公司並未提供實質協助。部分旅客更早已將大部分退休積蓄投入郵輪長期居住方案，如今不僅失去原本的生活安排，還得臨時面對住宿及後續旅費問題。
琳恩與丈夫目前已和其他40名旅客，一起在當地找到飯店暫住，但自從離開郵輪後，夫妻倆便沒有再收到公司任何電子郵件、簡訊或官方通知。
公司坦言財務壓力沉重 正尋求投資者
對於外界質疑，Villa Vie Residences坦言，郵輪每間船艙每月平均燃油支出大幅上升，成本遽增，無法直接將全部費用轉嫁給住客，導致現行營運模式承受難以持續的財務壓力。
公司也表示，理解乘客、船員及員工面臨的困難，正協調旅客下船事宜，並尋找臨時住宿安排，目前也在尋找投資者，希望為營運尋找出路。
郵輪負責人彼得森（Mikael Petterson）聲稱，自己對目前這種情況感到非常難過，乘客都仰賴他做出決定，他目前最關注的就是如何處理這場危機。
儘管遭遇突如其來的變故，琳恩與丈夫仍希望未來能繼續環遊世界，2人預計搭機前往馬來西亞吉隆坡，也不排除在郵輪易主後重新登船。不過，對於那些已經賣掉房子、投入大筆退休積蓄的乘客而言，這場原本期待多年的海上退休生活，如今已變成一場難以收拾的財務與生活危機。
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來自美國懷俄明州，68歲的保羅（Paul Montoya）與64歲的妻子琳恩（Lynn），便是其中一對退休夫妻。兩人2023年簽約，原本支付17.9萬美元購買船艙，沒想到後續不斷收到公司要求額外提供資金的通知。Lynn向《每日郵報》透露，夫妻倆前後投入金額已高達45萬美元，其中超過一半都是原本購買船艙以外的額外支出。
公司多次要求住客掏錢 乘客聲稱像被困在船上
琳恩表示，公司從今年4月開始，以中東衝突推升油價、燃油成本大幅增加為由，要求住客提供額外資金。當時公司曾向22名住客募集總額220萬美元的貸款，承諾按月支付利息並逐步償還，預計2027年4月前還清，但她至今沒有收到任何還款。
更令乘客不滿的是，後續公司又陸續提出新的資金需求。琳恩指出，9月公司再要求籌措150萬美元，到了10月郵輪停靠柬埔寨期間，又提出36萬美元的資金需求。
她控訴，公司經常在郵輪停靠港口、準備啟航前幾個小時，突然告知住客資金不足、無法出航，讓大家感覺被施壓，不得不設法籌錢，這種情況一再發生，讓住客感到被操控，甚至開玩笑說自己彷彿遭到軟禁。
隨著財務問題逐漸浮現，船上的服務也開始縮水。琳恩表示，郵輪網路多次中斷，電視服務也停止，讓住客無法正常聯繫家人、處理銀行帳務。餐食品質同樣下滑，部分船員更向住客透露，薪資從8月起便受到影響。
最後，住客甚至自行募款協助船員，至少讓128名船員每人獲得100美元，試圖幫助他們度過難關。
只給6小時打包下船 高齡旅客被迫自行找飯店
這場風波最終在本週爆發。郵輪抵達柬埔寨西哈努克港後，乘客於當地時間週二上午8點接獲通知，必須在下午2點前下船，等於只有6小時整理行李。
根據柬埔寨當地官員說法，當時船上共有203名乘客及156名船員。琳恩透露，因為不清楚究竟是需要帶走所有行李，還是只需要準備短期用品，因此有人甚至帶著多件大型行李下船。
她控訴，不少70、80歲的高齡旅客被迫自行搭乘嘟嘟車，在當地尋找飯店，船公司並未提供實質協助。部分旅客更早已將大部分退休積蓄投入郵輪長期居住方案，如今不僅失去原本的生活安排，還得臨時面對住宿及後續旅費問題。
琳恩與丈夫目前已和其他40名旅客，一起在當地找到飯店暫住，但自從離開郵輪後，夫妻倆便沒有再收到公司任何電子郵件、簡訊或官方通知。
公司坦言財務壓力沉重 正尋求投資者
對於外界質疑，Villa Vie Residences坦言，郵輪每間船艙每月平均燃油支出大幅上升，成本遽增，無法直接將全部費用轉嫁給住客，導致現行營運模式承受難以持續的財務壓力。
公司也表示，理解乘客、船員及員工面臨的困難，正協調旅客下船事宜，並尋找臨時住宿安排，目前也在尋找投資者，希望為營運尋找出路。
郵輪負責人彼得森（Mikael Petterson）聲稱，自己對目前這種情況感到非常難過，乘客都仰賴他做出決定，他目前最關注的就是如何處理這場危機。
儘管遭遇突如其來的變故，琳恩與丈夫仍希望未來能繼續環遊世界，2人預計搭機前往馬來西亞吉隆坡，也不排除在郵輪易主後重新登船。不過，對於那些已經賣掉房子、投入大筆退休積蓄的乘客而言，這場原本期待多年的海上退休生活，如今已變成一場難以收拾的財務與生活危機。