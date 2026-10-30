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▲伊正年輕時帥度堪比金城武。（圖／翻攝自臉書@伊正）

57歲男星林煒近來被封為「上古許光漢」爆紅，然而有網友發現，上古許光漢還不夠看，伊正年輕時的帥度更是直逼金城武，伊正出道多年，現年60歲的他魅力依舊，然而他今（30）日在臉書貼出剛出道時的舊照，濃眉大眼、精緻立體的帥氣五官，讓大批粉絲驚呼：「這顏值太頂了，根本是金城武吧！」伊正過去受到恩師林登義提攜，而林登義在今年金鐘獎上獲得終身成就獎，伊正在臉書發出舊照，心中充滿感激，令人意想不到的是，年輕時外型斯文俊秀的伊正，帥度完全不輸現在的當紅男神，「年輕時的五官線條太精緻」、「這神韻完全是金城武等級」、「現在是成熟帥氣，以前是神仙美顏」。伊正回憶，大學畢業入伍前完成電影《黃袍加身》，當時因法規限制海報掛名須具備專業證照，他便在電影製片協會完成培訓取得「演員證」。兩年兵役退伍重返社會時，面對物換星移的環境一度感到徬徨無助，所幸因緣際會進入台視「欣欣劇場」培訓新人班。當時台視曾栽培出張玉嬿、焦恩俊、黃建群等實力派演員，伊正進台視後在沈孟生、阮虔芷等前輩帶領下累積經驗。他特別感謝林登義導播當年的慧眼與照顧：「導播常常給我提點如何面對鏡頭、進入角色、磨練演技！導播，謝謝你。」字裡行間滿是對影視先驅的敬重與思念。令人意想不到的是，年輕時外型斯文俊秀的伊正，當兵時在藝工隊深深著迷於搖滾樂，甚至一度「一邊在台視受訓，一邊跟著樂團駐唱練團」。經過深思熟慮，他最終沒有留在電視台常規體系，而是選擇與唱片公司簽約，並將本名「王一正」正式改為藝名「伊正」。回首當年的青春抉擇，伊正感性寫道：「不一樣的決定，可能造成不一樣的未來，而選擇了…就是堅持自己、努力走下去。」雖然連續幾年都有戲劇作品提報金鐘，但仍未達入圍門檻，難免有些遺憾。對於未來的演藝生涯，伊正展現長青樹的謙遜與熱忱，表示現在的自己依然兢兢業業在演員路上磨練與學習，更樂觀向粉絲喊話：「明年的金鐘，我依然期待！」（本新聞由AI協作整合資訊製作）