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受到美國科技巨頭財報接連暴雷衝擊，科技股賣壓擴大，台股今（30）日陷入黑色星期五，重挫1156.5點、跌幅2.49%，收45211.83點，成交量8,777.7億元。加權指數盤中最低到44726.26點，一度下跌逾1600點，成史上第11大跌點，隨後跌幅收斂，收45211.83點，跌落季線。權值股中台積電下跌45元，收2370元，持續在季線下；台達電則收跌停價位1335元；聯發科則下跌130元，收3915元；鴻海下跌1.01%，收245.5元；日月光投控下跌15元，收668元。被動元件中國巨跟禾伸堂下跌逾7%，華新科跌停收381元。光電股同樣不樂觀，玉晶光一度跌停，跌9.58%，大立光下跌6.62％；面板雙虎群創跌7.5%，友達跌停。台塑集團南亞下跌半根、台塑跌1.89%、台化下跌2.55%。航運股今日逆勢上攻，長榮、萬海都上漲超過4%，陽明也漲2.42％。食品類股中味全漲停，統一也漲1.52%。今日成交量前十名個股為：友達 、聯電、元大台灣50、群創、力積電、台玻、佳世達、元大高股息、南亞、富喬。上市櫃合計18檔跌停，18檔漲停。