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11月生肖財運榜出爐！生肖豬奪冠、龍排第2 5生肖職場貴人運旺

Top 5：生肖兔

Top 4：生肖雞

▲生肖雞專業表現容易受肯定，從事創意、設計及企劃工作的人，尤其有機會靠靈感與表現力脫穎而出。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

Top 3：生肖鼠

Top 2：生肖龍

Top 1：生肖豬

▲生肖豬憑七殺星助力登上第一，工作企圖心及行動力明顯增強，無論開發新客戶或爭取重要合作，都有望打開新局。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

明（31）日就是萬聖節，緊接著準備迎接11月，命理專家林霖老師公布11月生肖財運TOP5，兔、雞、鼠、龍、豬依序上榜。生肖兔適合拓展人脈，生肖雞專業表現容易受肯定，屬鼠者執行力提升，屬龍者有紫微吉星助攻，事業迎來突破機會。其中，冠軍生肖豬在七殺星助力下，工作企圖心與執行力同步提升，只要掌握機會、積極開拓，有望為事業打開新局。生肖兔本月受到太陽星照拂，工作上容易獲得資深前輩或合作夥伴幫助，進而接觸更多資源。林霖建議，可多參加商務交流及產業聚會，保持謙虛學習的態度，透過人脈累積合作機會，為事業帶來新方向。屬雞者11月職場評價與貴人運看好，容易得到主管、客戶賞識。從事創意、設計及企劃工作的人，尤其有機會靠靈感與表現力脫穎而出。不過，運勢順遂時仍要專注本業，持續展現專業，才能讓好表現進一步轉化為收入與發展機會。生肖鼠本月有武曲吉星助陣，事業運勢走強，無論帶領專案、爭取預算或洽談客戶，都有機會展現實力並獲得肯定。建議主動提出想法、爭取表現舞台，別低估自身能力，讓累積的努力有機會轉化為實際成果。屬龍者受到紫微吉星護持，思考與創新能力表現突出，處理棘手問題、開發新產品或帶領團隊，都可能獲得主管及客戶重視。林霖提醒，別一直停留在舒適圈，應把構想付諸實踐，積極爭取機會，替今年的工作成果再添亮點。本月財運榜冠軍由生肖豬拿下，七殺星帶動工作企圖心與行動力，適合開發新客戶、挑戰陌生領域，或爭取重要合約，有望突破原有瓶頸，拓展事業版圖。不過，行動積極之餘也不能忽略風險，尤其合作過程要留意溝通與人際關係，避免操之過急。只要兼顧判斷、協調與執行，就有機會把握眼前的發展契機。