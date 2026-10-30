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▲比特幣（圖／路透社／達志影像）

2014年索尼影業遭駭 ：因電影《名嘴出任務》（The Interview）嘲諷金正恩，索尼影業遭駭客攻擊，大量內部資料外洩，美國聯邦調查局（FBI）認定是北韓所為。

：因電影《名嘴出任務》（The Interview）嘲諷金正恩，索尼影業遭駭客攻擊，大量內部資料外洩，美國聯邦調查局（FBI）認定是北韓所為。 2016年孟加拉央行竊案 ：駭客利用國際匯款系統SWIFT，從孟加拉央行在紐約聯邦準備銀行的帳戶盜走約8,100萬美元。

：駭客利用國際匯款系統SWIFT，從孟加拉央行在紐約聯邦準備銀行的帳戶盜走約8,100萬美元。 2017年台灣遠東銀行遭駭 ：駭客同樣利用SWIFT系統，試圖盜轉約6,000萬美元，大部分款項最後被追回，資安業者將這起案件連結到北韓駭客組織。

：駭客同樣利用SWIFT系統，試圖盜轉約6,000萬美元，大部分款項最後被追回，資安業者將這起案件連結到北韓駭客組織。 2017年WannaCry勒索病毒 ：全球150多個國家、數十萬台電腦中毒，美英政府都指控是北韓所為。

：全球150多個國家、數十萬台電腦中毒，美英政府都指控是北韓所為。 2022年Ronin跨鏈橋竊案 ：熱門遊戲《Axie Infinity》使用的Ronin網路被駭走約6.25億美元。

：熱門遊戲《Axie Infinity》使用的Ronin網路被駭走約6.25億美元。 2025年Bybit竊案：交易所Bybit被駭走約15億美元，FBI認定是TraderTraitor所為，當時是史上最大加密貨幣竊案，直到這次幣安案才被打破。

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）29日遭駭客入侵，約63.6億美元（約新台幣2,000億元）的資產在短時間內被轉走，成為史上金額最高的加密貨幣竊案。美國區塊鏈分析公司TRM Labs指出，兇手是北韓的菁英駭客部隊「TraderTraitor」，這個組織去年才剛犯下駭走交易所Bybit約15億美元的案子，這次的金額更暴增約4倍。據TRM Labs在官網發布的分析，駭客從幣安10條區塊鏈上的錢包，轉出約63.6億美元資產，其中大部分在格林威治時間29日晚間8點05分開始的約20分鐘內就完成；同一天晚間11點左右，駭客又發動第二波攻擊。TRM Labs指出，駭客至少在攻擊前36小時就開始準備。TRM Labs表示：「根據充分的鏈上和鏈下情報，TRM將這起攻擊歸咎於北韓菁英駭客部隊TraderTraitor，我們對此判斷有高度信心。」幣安則表示，這起駭客攻擊是從一名工程師的筆電遭入侵開始，讓攻擊者得以進入其中一個系統，進行未經授權的提款。TRM Labs分析，駭客在以太坊上利用名為「EIP-7702」的機制，把幣安的熱錢包變成自動轉帳的工具，研判幣安熱錢包的簽章系統可能遭到入侵。幣安表示，已經和合作夥伴定位並凍結約30億美元，但沒有說明其餘資產的下落。TRM Labs則統計，穩定幣發行商Tether、Circle等已凍結約27億美元，但駭客手上仍握有超過42萬枚以太幣和1.8萬多枚比特幣，價值約24億美元，正透過折價出售、借貸、拆分轉帳等方式洗錢。北韓駭客竊取加密貨幣的能力，早已讓全球資安界聞之色變。據區塊鏈分析公司Chainalysis統計，北韓駭客2025年共竊取約20.2億美元加密貨幣，創下歷年新高，占全球當年加密貨幣竊案總額34億美元的約6成；累計近年來，北韓竊取的加密貨幣約達67.5億美元。換句話說，這次幣安一案的金額，就幾乎等於北韓過去幾年偷到的總和。Chainalysis指出，北韓駭客近年犯案次數雖然減少，偷到的金額卻愈來愈高，常見手法包括派出偽裝成IT人員的北韓工作者，混進加密貨幣公司內部，或冒充業界高層騙取信任。北韓駭客過去就犯下多起震驚全球的大案：聯合國專家小組過去多次指出，北韓透過網路攻擊竊取的加密貨幣，是北韓規避國際制裁、籌措核武和彈道飛彈計畫資金的重要來源。南韓媒體近日也報導，北韓駭客組織正計畫利用網路漏洞，攻擊包括南韓、台灣、日本、美國在內的多國政府和金融機構。