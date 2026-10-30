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原住民網紅魔技諾幹近日在賤葆的「第一屆猛男爭霸戰」影片中，生吃超大條7公分的雞母蟲，成為現場猛男代表，不僅為節目帶來超大流量，也順勢爆紅。而魔技諾幹是誰？泰雅族的他從小在部落長大，小時候還被爺爺的獵槍子彈打到腳；臉上刺青的由來是什麼，一次告訴您。魔技·諾幹（Voki Nokan）是泰雅族原住民網紅，時常透過IG分享族民文化，透過講故事的方式，把大家所不知道的原住民生活日常傳遞出去，在社群擁有近20萬粉絲。值得一提的是，他的本職並不是網紅，而是二手車商。而他在社群中最為知名影片，則是爺爺的故事，透露一次爺爺的獵槍卡彈，因此爺爺想著熱脹冷縮就可以讓子彈掉出來，沒想到拿火燒之後就走火，爆炸一聲子彈直接打到坐在很遠地方的自己。而當下爺爺居然硬是把子彈拔出來後，才帶自己去看醫生，還堅持說不是槍枝走火，騙醫生說「被鐵絲勾到」，不敢說是被槍打到，因為怕回家被奶奶罵。魔技的臉上有著刺青，這個則是泰雅族的紋面傳統，他透露男性成年後，有經過獵頭儀式的才有資格紋面，代表「真正的男人」，他在影片中表示，其實自己學生時期就想做，不過因家人認為容易被欺負，因此他是到30歲之後才決定刺下去了，代表自己對傳承泰雅族文化的決心。