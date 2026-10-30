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▲ OpenAI、Anthropic（圖／路透社／達志影像）

OpenAI會議室驚見竊聽器（2026年10月） ：前OpenAI工程師、35歲沙烏地阿拉伯籍男子阿爾弗讚（Abdulrahman Alfozan）10月9日被捕。檢方指控，他把錄音裝置包在衛生紙裡，藏在高層會議室的電視後方，目標是錄下討論機密產品和研究的對話，聯邦調查局（FBI）指出，內容涉及OpenAI的「超級智慧技術」。他被捕前已和家人訂好飛往沙烏地阿拉伯的單程機票，目前遭羈押。檢方並沒有指控他替外國政府工作。

：前OpenAI工程師、35歲沙烏地阿拉伯籍男子阿爾弗讚（Abdulrahman Alfozan）10月9日被捕。檢方指控，他把錄音裝置包在衛生紙裡，藏在高層會議室的電視後方，目標是錄下討論機密產品和研究的對話，聯邦調查局（FBI）指出，內容涉及OpenAI的「超級智慧技術」。他被捕前已和家人訂好飛往沙烏地阿拉伯的單程機票，目前遭羈押。檢方並沒有指控他替外國政府工作。 前Google工程師竊取AI晶片機密（2026年1月定罪） ：中國籍前Google工程師丁林葳，被控在2022年到2023年間，竊取超過2,000頁關於Google自研AI晶片TPU和AI超級電腦的機密，同時在中國創立AI公司、申請上海的人才計畫。舊金山聯邦陪審團今年1月判他經濟間諜罪等14項罪名成立。

：中國籍前Google工程師丁林葳，被控在2022年到2023年間，竊取超過2,000頁關於Google自研AI晶片TPU和AI超級電腦的機密，同時在中國創立AI公司、申請上海的人才計畫。舊金山聯邦陪審團今年1月判他經濟間諜罪等14項罪名成立。 台積電2奈米竊密案（2026年4月宣判） ：前台積電工程師陳力銘跳槽到日本設備大廠東京威力科創後，夥同台積電在職工程師，用手機翻拍2奈米製程的機密資料。台灣智慧財產及商業法院今年4月判處陳力銘10年徒刑，東京威力也被判罰金1.5億元（緩刑），並須賠償台積電1億元。

：前台積電工程師陳力銘跳槽到日本設備大廠東京威力科創後，夥同台積電在職工程師，用手機翻拍2奈米製程的機密資料。台灣智慧財產及商業法院今年4月判處陳力銘10年徒刑，東京威力也被判罰金1.5億元（緩刑），並須賠償台積電1億元。 輝達晶片走私中國（2025年起）：美國司法部去年12月破獲「守門員行動」（Operation Gatekeeper），查出一個走私網絡把價值約1.6億美元的輝達H100、H200晶片偷運到中國。本週《紐約時報》也報導，新加坡資料中心業者Megaspeed一名被美方認定為中國情報資產的女高層，曾和黃仁勳關係密切，並安排購買約20億美元的輝達晶片，疑似流向中國客戶；輝達則表示，相關轉運指控已經調查過，「查無實據」。

美國輝達執行長黃仁勳傳出被中國情報人員鎖定，再度引發科技業對間諜的警戒。據《紐約郵報》報導，隨著人工智慧（AI）競爭愈來愈激烈，矽谷頂尖AI公司的高層和員工，已成為商業間諜和抗議人士鎖定的目標，OpenAI和Anthropic等公司紛紛加強安全措施，連「下班別穿公司T恤」「離開辦公室要藏好識別證」都寫進員工守則。AI公司會這麼緊張，關鍵在於它們手上的技術價值太高。頂尖AI模型的研發，動輒要投入數十億、甚至上百億美元的算力和人才，只要訓練方法、模型權重或晶片設計外流，競爭對手就可能省下好幾年的研發時間。加上美國把AI和先進晶片視為國家安全的核心，對中國實施晶片出口管制，想取得美國尖端技術的外國勢力，就把腦筋動到了人身上。投資OpenAI和Anthropic的矽谷未來資本創辦人洪淼就表示，自己一再看到有人主動接近AI公司員工，試圖取得內部資訊，「人人都想要第一手資料」。據《紐約郵報》報導，OpenAI要求員工不要在辦公室外穿戴任何印有公司標誌的服飾，並加強安全訓練，教育員工辨識可能用金錢、友誼，甚至戀愛關係接近他們的間諜。OpenAI的安全課程警告，競爭對手或替「流氓國家」工作的間諜，手段從在咖啡館偷聽到行賄都有可能。公司也提醒員工，搭乘大眾運輸時，手機要貼防窺膜；離開會議室前，要把白板上的內容擦乾淨。《華爾街日報》就曾報導，一名陌生人在舊金山一處遊樂場和OpenAI員工閒聊，接著把話題轉到對方的工作上，據悉這名陌生人就是間諜。剛提出上市申請的Anthropic，則幾乎全面禁止員工使用印有公司標誌的周邊商品，並提醒員工離開辦公室時要把識別證藏好。Anthropic在向美國證券交易委員會（SEC）提交的上市文件中也揭露，公司在員工「個人安全服務」上的支出達270萬美元，保護對象包括執行長阿莫戴（Dario Amodei）。一名Anthropic員工的父親透露，兒子和同事下班後幾乎不談工作，「我也會提醒孩子小心，因為他很容易成為目標」。他也感嘆，兒子很難判斷誰值得信任，不論是參加派對或找對象，「別人關注的都是你在哪家公司上班、有多少錢」。除了間諜，AI公司員工也可能成為反AI人士的目標。今年3月，OpenAI和美國國防部達成合作後，有激進分子在OpenAI舊金山辦公室外的人行道寫下「是不是該辭職了？」「你會監視自己的鄰居嗎？」等標語。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在舊金山的住家，今年4月更兩度成為攻擊目標，先是有人投擲汽油彈，兩天後又有人在住家外開槍，3名嫌犯都已被起訴，但都不認罪。AI和晶片機密之爭，近年已從商場延燒到法庭：資安業者JPT Security指出，針對尖端科技公司高層的間諜行動，大多從「社交工程」開始，「不法人士會製造各種理由，接近高層、員工或他們的家人」。AI競賽愈演愈烈，科技業的防諜戰也從伺服器延伸到員工身上，一件公司T恤、一張識別證，都可能成為洩密的破口。