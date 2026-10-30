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▲立委許智傑登台演唱《快樂的出航》以歌聲展現對蘇致榮的支持與肯定。（圖／市議員候選人蘇致榮提供）

▲ 立委邱議營也推薦蘇致榮，肯定他長期深耕鳳山、積極服務地方的努力，呼籲鄉親支持認真做事、願意為地方付出的優秀人才。（圖／市議員候選人蘇致榮提供）

高雄市鳳山區市議員候選人蘇致榮積極推廣藝文活動，29日晚間在赤山文衡殿舉辦「在地的尚親！歌謠音樂會」，吸引大批鄉親到場同歡，現場超過500名齊聚。立法委員許智傑、邱議瑩也到場力挺，以歌聲為蘇致榮加油打氣，展現地方團結力拚五席全上的氣勢。此次活動由六藝樂集帶來精彩演出，透過大提琴、小提琴、木箱鼓與電子琴等四重奏編制，搭配耳熟能詳的經典台語歌謠，讓不同世代的鄉親都能沉浸在音樂之中，共度愉快的夜晚。活動現場高潮則是，立委許智傑登台演唱《快樂的出航》以歌聲展現對蘇致榮的支持與肯定。兩位立委不僅用歌聲與現場鄉親同歡，也藉此大力推薦蘇致榮，肯定他長期深耕鳳山、積極服務地方的努力，呼籲鄉親支持認真做事、願意為地方付出的優秀人才，讓蘇致榮有機會進入議會，為鳳山爭取更多建設與福祉。蘇致榮表示，身為一位父親，他深刻體會家庭休閒與親子陪伴的重要性，因此特別重視藝文活動的推廣。他認為，藝文不應只是少數人的享受，而應走進社區、融入日常生活，讓長輩能聽見熟悉的旋律、年輕人能感受音樂的魅力，親子家庭也能共同參與，讓文化成為串聯鄰里情感的重要力量。蘇致榮指出，鳳山是具有深厚歷史底蘊的古都，除了持續推動建設與改善生活環境，更需要讓城市擁有豐富的文化內涵。舉辦「在地的尚親！歌謠音樂會」，就是希望透過音樂拉近鄰里距離，讓鄉親不必特地前往市中心，就能在家附近欣賞優質演出，享受藝文帶來的美好。未來若順利進入高雄市議會，他也將持續爭取資源，推動藝文活動深入鳳山各個街坊，打造老少咸宜、全民共享的文化環境。活動當晚也迎來意外驚喜！恰巧適逢蘇致榮生日，蘇致榮牽手及支持者特別準備神秘的巨無霸壽桃，為他送上生日祝福。蘇致榮看見蛋糕時又驚又喜，面對一路支持他的鄉親，回想起投入選戰以來的點滴與甘苦，一度感動哽咽。他感性表示，這段時間走遍地方、與鄉親面對面交流，深刻感受到大家的期待與託付，也更加堅定自己為鳳山打拚的決心。蘇致榮除謝謝每一位在選戰路上給予鼓勵與支持的鄉親，並承諾絕不辜負大家的祝福，這份情誼是他持續前進的最大力量。至於生日願望，他笑說，希望能順利當選，進入議會為鳳山爭取更多建設與資源，讓鳳山越來越好。