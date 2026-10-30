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日本職棒（NPB）埼玉西武獅球團於今（30）日正式宣布，同意台灣好手林安可的隊友、現年26歲的王牌右投平良海馬透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB），球團將於近期正式啟動相關申請程序。隨著這位日職防禦率王確定叩關大聯盟，美媒與專家也紛紛預測他的合約行情，看好他有機會搶下至少「3年3000萬美元」（約合新台幣9.78億元）的複數年大約。西武獅球團本部長廣池浩司談到放行一事時表示：「過去他為了球隊的需求，不論是牛棚還是先發，總是毫無怨言地承擔各種角色，並用一座座個人獎項證明了自己的價值。老實說，放走主力心情確實有些複雜，但我想這次該輪到我們回應他的心願了。」廣池更對平良本季轉任先發後的表現讚不絕口：「今年他擔任先發，直到比賽後段球威依然不減，遇到危機時甚至能再催到極限，看起來就像讓終結者從第1局一路投到最後，讓我覺得他又進化到了一個全新的層級。在我心中，他毫無疑問就是日職第一的投手。」平良海馬在2017年選秀會上獲得西武第4指名，2019年升上一軍後旋即奪下新人王，隨後更先後拿下中繼王、救援王及防禦率王。儘管他在今年季前因左小腿受傷遺憾辭退世界棒球經典賽（WBC），但在例行賽先發登板23場，主投146局繳出12勝5敗、防禦率僅1.36的恐怖成績單，勇奪洋聯防禦率王，三振率高達24.8%、保送率僅7.9%。已經效力西武9年的平良則表示：「長久以來我一直抱著想在大聯盟打球的夢想，如今終於踏出了一步。感謝球團當年的指名，這9年和所有工作人員、隊友共度的時光非常美好，是我永遠不會忘記的珍貴回憶。」身高僅大約173公分的平良，雖然身材在巨漢林立的大聯盟投手群中並不顯眼，但憑藉極具爆發力的投球機制，能輕鬆投出逼近時速100英里（約161公里）的恐怖火球。入札程序即將在11月初正式展開，平良目前在美媒的自由球員及海外潛力評比中暫居第20名左右。業界普遍預測，憑藉他驚人的宰制力與先發、牛棚兩頭跑的豐富經驗，平良在競爭激烈的大聯盟自由市場上有望獲得一份「3年3000萬美元」左右的保障合約。包括舊金山巨人與多倫多藍鳥等球隊早已派員緊盯，預計將掀起新一波日籍投手的搶人大戰。