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金州勇士隊明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）自開季前夕因神祕怪病遭無限期缺陣後，他便徹底遠離勇士球團設施，勇士官方更已將其狀態從原本的「准許休假」正式變更為未經球團同意的「擅自缺席」。在全隊與管理層急尋其下落之際，波爾辛吉斯被發現在毫無告知球團的情況下遠赴西班牙度假勝地馬貝拉（Marbella），甚至悠哉坐在牙醫診間進行牙齒醫美，照片曝光後立刻讓灣區制服組與球迷集體炸鍋。根據ESPN權威隨隊記者史雷特（Anthony Slater）披露，勇士內部對於波爾辛吉斯是否還會為球隊上陣，已經陷入「極度悲觀」的氛圍。球團日前原本宣布他將隨隊接受醫療觀察，但僅過了一週，波爾辛吉斯便完全脫離球隊掌控，球團對外僅能無奈將傷兵名單標註為「暫離球隊」。更嚴重的是，史雷特指出波爾辛吉斯目前的缺席已正式轉為「未經核准的擅自缺席」，這意味著他的行徑已明確違背球團指示與合約規範。依照NBA勞資規章，勇士球團完全有權對他啟動紀律處分，包括按日開罰甚至扣留其部分薪水。正當外界對他的去向一頭霧水時，西班牙馬貝拉知名齒顎矯正與醫美牙醫達席爾瓦（Dr. Bruno Pereira Da Silva）在Instagram上發布了一張與波爾辛吉斯的合照。照片中波爾辛吉斯露出招牌燦爛笑容，與醫師勾肩搭背，貼文更寫道：「能為冠軍治療永遠是種榮幸！非常高興波爾辛吉斯坐上診療椅——NBA總冠軍、紳士，證明了大笑容來自大塊頭！」這張照片瞬間在社群平台引爆勇士球迷的怒火。由於波爾辛吉斯在開季前幾天才剛與勇士簽下2年4000萬美元的巨額延長合約，如今球隊正處於開季苦戰，當家中鋒卻在全無通報的情況下飛越半個地球整牙，憤怒的球迷紛紛湧入牙醫貼文留言痛批：「你有整個休賽季可以搞牙齒！」「所以這就是你不上場的原因？」「兄弟，趕緊回球場上班，不然就乾脆退休算了！」現年31歲的波爾辛吉斯生涯飽受重大傷病困擾，2018年曾遭遇左膝十字韌帶（ACL）撕裂重創。儘管2024年曾隨塞爾提克奪下總冠軍，但他隨後飽受呼吸道疾病與體能下滑折磨；根據名記查拉尼亞（Shams Charania）日前報導，波爾辛吉斯目前正受到「姿勢性心搏過速症候群（POTS）」反覆發作的折磨，站立時容易出現嚴重頭暈與心率異常飆升，甚至一度傳出他正在評估提早結束籃球生涯的可能性。面對波爾辛吉斯脫序失聯與擅自離隊的僵局，總教練科爾（Steve Kerr）已做好心理準備，勇士管理層目前不再急於尋求和解，而是開始在檯面下耐心評估交易市場的可能性，若有合適籌碼將隨時啟動包裹清單，為這段短暫且混亂的合作關係畫下句點。