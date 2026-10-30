路易莎集團宣布經濟版圖再下一城，此次首度攜手新北捷運公司，打造全新品牌「 NuMove續行」，以「全時段城市生活續航站」為核心，結合在地文化，提供從早午餐、咖啡到晚間微醺的多元複合餐飲。首站在台北大學站10月30日閃亮登場，挑高六米的日式侘寂風。除了咖啡飲品，還提供以在地優良食材做出的多樣化餐食，包含披薩、義大利麵、沙拉、麵包等多樣化產品。
路易莎集團董事長黃銘賢說：「NuMove續行是以咖啡為核心的餐飲生活美學，探索城市軌道站點特色發展，將三峽地方風味融入創意餐飲，運用上碧螺春茶、金牛角及竹筍等特色食材，推出茶香酸種麵包、三峽茶香牛五花披薩、碧螺春奶油野菇義大利麵及碧螺春濃茶布丁等。」
餐點多元包含輕食、意麵等 最低118元起
「NuMove續行」提供的餐點118元起，包括「藍海」及松露嫩蛋茶香酸種開放三明治等早午晚餐，到三峽炭烤竹筍野菇沙拉、三峽茶香牛五花披薩、碧螺春奶油野菇義大利麵及鹹豬肉青醬堅果燉飯。黃銘賢董事長也提到，NuMove續行是AI餐飲大平台的第一步，將提供全套開店SOP，協助有心投入咖啡餐飲生活美學的同好，在台灣遍地開花。
白霧時光、Metro Coffee也將拓展新分店
至於路易莎集團另一品牌「白霧時光」，從新板傑仕堡創始店到淡水紅樹林店，都成為網紅排隊名店，集團也透露11月將迎來高雄鹽埕圖書館白霧時光，台中秀泰白霧時光也將接力登場。而路易莎集團與台北捷運公司合作的Metro Coffee也持續深化。陸續進駐中山站旗艦門市、大安森林公園門市及兒童新樂園門市後，未來還將拓點至南京復興站、忠孝復興站及台北車站等，持續擴大軌道沿線的服務網絡。
🟡NuMove 續行 北大站前門市營業資訊：
餐廳地址：新北市三峽區復興路280號
訂位電話：02-86716613
訂位網址：inline系統
「叁酒弍沏」進駐88樂章婚宴會館 開設「內湖寓所」
另外，以創意臺菜與私宅宴客氛圍建立特色的「叁酒弍沏」，則是宣布進駐88樂章婚宴會館開設「內湖寓所」，即日起至11月3日試營運，11月4日正式開幕。新館延續品牌精緻私房料理精神，將傳統手路菜融入當代創意，特別強調「平價高品質」的消費體驗。
品牌的核心料理哲學圍繞於三大軸線：「老菜新作、小菜大作、名菜改作」，在嚴格遵循傳統菜餚靈魂風味的同時，更巧妙安排驚喜細節，像是招牌「童心未泯松露雞」以臺灣童年焢窯記憶為靈感，將整隻雞以麵糰包覆燜烤，上桌後剖開外層麵包，雞肉香氣隨熱氣散出，讓賓客在分享料理的同時，也感受開席的儀式感。
另一道創意料理「外國和尚會唸經」，以西式丹麥酥皮取代傳統刈包，夾入蔥燒大排與刈包配料；也有「深情款待西魯肉」，從宜蘭經典滋味出發，運用鮮蝦、干貝等食材，呈現適合親友共享的手路菜。
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「NuMove續行」提供的餐點118元起，包括「藍海」及松露嫩蛋茶香酸種開放三明治等早午晚餐，到三峽炭烤竹筍野菇沙拉、三峽茶香牛五花披薩、碧螺春奶油野菇義大利麵及鹹豬肉青醬堅果燉飯。黃銘賢董事長也提到，NuMove續行是AI餐飲大平台的第一步，將提供全套開店SOP，協助有心投入咖啡餐飲生活美學的同好，在台灣遍地開花。
至於路易莎集團另一品牌「白霧時光」，從新板傑仕堡創始店到淡水紅樹林店，都成為網紅排隊名店，集團也透露11月將迎來高雄鹽埕圖書館白霧時光，台中秀泰白霧時光也將接力登場。而路易莎集團與台北捷運公司合作的Metro Coffee也持續深化。陸續進駐中山站旗艦門市、大安森林公園門市及兒童新樂園門市後，未來還將拓點至南京復興站、忠孝復興站及台北車站等，持續擴大軌道沿線的服務網絡。
🟡NuMove 續行 北大站前門市營業資訊：
餐廳地址：新北市三峽區復興路280號
訂位電話：02-86716613
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「叁酒弍沏」進駐88樂章婚宴會館 開設「內湖寓所」
另外，以創意臺菜與私宅宴客氛圍建立特色的「叁酒弍沏」，則是宣布進駐88樂章婚宴會館開設「內湖寓所」，即日起至11月3日試營運，11月4日正式開幕。新館延續品牌精緻私房料理精神，將傳統手路菜融入當代創意，特別強調「平價高品質」的消費體驗。
品牌的核心料理哲學圍繞於三大軸線：「老菜新作、小菜大作、名菜改作」，在嚴格遵循傳統菜餚靈魂風味的同時，更巧妙安排驚喜細節，像是招牌「童心未泯松露雞」以臺灣童年焢窯記憶為靈感，將整隻雞以麵糰包覆燜烤，上桌後剖開外層麵包，雞肉香氣隨熱氣散出，讓賓客在分享料理的同時，也感受開席的儀式感。
另一道創意料理「外國和尚會唸經」，以西式丹麥酥皮取代傳統刈包，夾入蔥燒大排與刈包配料；也有「深情款待西魯肉」，從宜蘭經典滋味出發，運用鮮蝦、干貝等食材，呈現適合親友共享的手路菜。