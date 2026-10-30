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沈伯洋被假訊息攻擊非首次！曾遭AI合成照抹黑吸毒

台北市長選戰進入最後倒數，網路攻防也出現新的爭議，民進黨候選人沈伯洋近日遭人利用AI深偽技術攻擊，製作一段涉及美國軍購回扣的假音檔，甚至刻意包裝成私下談話遭到外流，試圖增加內容可信度。沈伯洋今（30）日證實，已委請團隊採取法律行動，台北地檢署也已主動剪報分案，交由專責假訊息小組調查。這波攻擊並非單純以文字爆料，而是直接仿造沈伯洋的聲音，讓影片看起來宛如當事人親口談論敏感議題。昨（29）日有網友將影片轉發至Threads，打上「疑似沈伯洋私下錄音流出」的字樣，內容迅速引發討論，也有人質疑整段對話的真實性。粉專「台灣迷因」進一步分析，發現錄音背景有明顯雜音，懷疑製作者先將AI生成的語音透過手機播放，再混入戶外車流聲，藉此模擬秘密談話被側錄的效果。該粉專也追查影片的傳播路徑，發現相關內容疑似源自一個臉書假帳號，目前已將音檔及相關資料備份，願意提供給沈伯洋團隊作為法律行動的佐證。面對假音檔持續流傳，沈伯洋表示，團隊第一時間已掌握情況，並在今天一早展開法律行動，而這類深偽影音往往趁深夜發布，等到當事人發現時，內容可能早已被大量轉傳。他希望能藉由法律途徑遏止假影音持續散布，同時也提醒民眾，即使不是原始製作者，隨意轉發也可能衍生法律責任。值得注意的是，這並非沈伯洋第一次遭遇AI內容攻擊，先前就有人將他的照片與穿著裸露的女性合成，畫面還刻意加入不明粉末及疑似毒品器具，藉此製造負面聯想。當時一名吳姓男子轉貼相關圖片後，遭警方通知到案，他坦承犯行並刪文道歉；由於沈伯洋同意給予對方改過機會，北檢最後作出緩起訴處分。