我是廣告 請繼續往下閱讀

汽油、柴油30公升、50公升 贈送1瓶

今年是台糖成立80週年，台糖今（30）日宣布，旗下加油站將推出「加油滿量、好禮隨行」歲末感恩回饋活動，11月1日起至12月5日止，凡至全台73座台糖加油站，加滿汽油30公升，或柴油50公升，即可獲贈台糖「葡萄糖胺飲PLUS」或「活力養生飲」1瓶，還可累積贈送，加越多、享越多。台糖表示，本次活動特別選用台糖生技事業部研製的保健飲品，「葡萄糖胺飲PLUS」含葡萄糖胺、軟骨素及膠原蛋白等成分，並添加美國專利K2-7、鈣及維生素D3等配方，口感清甜順口，無添加防腐劑、西藥及人工色素，精準型補鈣、安心零負擔。擁有健康食品認證的「活力養生飲」，採用先進醱酵技術，萃取蟲草多醣體，天天飲用，有助調節免疫力。台糖補充，本活動對象適用一般汽油及柴油顧客，贈品為「葡萄糖胺飲PLUS」或「活力養生飲」，依各站現場供應情形隨機贈送。汽油滿30公升或柴油滿50公升，即贈送1瓶，且可累進贈送；使用車隊卡或捷利卡支付柴油每滿100公升，則贈送1瓶，不累進贈送；柴油大宗客戶不適用本活動。台糖加油站長期深耕民眾日常生活，除加油服務外，也持續拓展電動車充電及台糖商品販售等服務；另提供中油Pay、LINE Pay、一卡通MONEY、街口支付、全支付及台灣Pay等多元行動支付，讓民眾在加油或充電之餘，也能享受多元便利的服務。