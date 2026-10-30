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▲女星金天如意飾演紅線（圖下），被魏姝命人強灌鉛水，變成啞巴。（圖／翻攝自Netflix）

▲陳意涵過去在《蓮花樓》中飾演女扮男裝的蘇小慵，當時形象清純可愛。（圖／翻攝自YouTube＠iQIYI TW）

曾在武俠劇《蓮花樓》飾演女配角的中國女星陳意涵這次也有參演熱門古裝劇《嫁金釵》，她飾演田曦薇的堂姊「魏姝」，看似溫婉賢淑，實則手段狠辣，在抓到田曦薇養母所生的女兒「紅線」（金天如意 飾）後，竟然讓人灌她喝鉛水，讓她變成啞巴，堪稱全劇手段最惡毒的婦人，讓觀眾恨得牙癢癢，因為大家都被她前面裝乖的樣子給騙了。陳意涵飾演的魏姝在劇中是「端王妃」，人前一直展現溫婉可人的模樣，對於「魏嬈」（田曦薇 飾）這個堂妹也是相當疼愛，即便魏嬈的母親害死自己的媽媽，她也完全不敢與魏嬈翻臉，甚至還處處照顧她，讓觀眾本來都以為她是好人，直到第22集時，魏姝才露出真面目。她不僅縱容端王擄掠貌美少女欺凌，看到有人要逃跑，她還假裝不知情的到後院查看，隨後又一秒變臉，讓手下把逃跑少女全都關起來，甚至在紅線自招是魏嬈養母的女兒、無血緣的妹妹時，魏姝還故意罵她說謊，命人灌她喝鉛水，讓她被毒啞，再也說不出話。觀眾看到這幕全都被陳意涵惡毒的表情嚇到，狂刷留言：「原來魏姝才是第一狠人啊，為了報復魏嬈竟然毒啞紅線」、「典型的惡毒女配，表情一切換，我直接嚇到」、「真的是蛇蠍心腸，紅線也太無辜了吧」、「前面還一直裝小白兔，早就知道編劇藏了反轉，她才是最壞的那一個」。現年29歲的中國演員陳意涵與台灣女星陳意涵同名，一開始名字出現在演員表上時，讓不少台灣觀眾驚訝，傻傻分不清楚，直到魏姝出場後，才知道原是「中國陳意涵」。而她畢業於北京百匯演藝學校，過去曾參加選秀節目《創造101》，但最終排名止步14名，未能出道。不過好在陳意涵唱功優秀，後來以SOLO歌手身分活動，如今又轉型當起演員，參演過熱門古裝劇《星漢燦爛·月升滄海》、《蓮花樓》，更在《大奉打更人》中，早和田曦薇有過合作；一向都是演好人的她，這次難得出演壞女人，讓粉絲都感到耳目一新，期待她日後的表現。