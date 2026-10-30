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排名 球員姓名（英文） 達成年齡 達成日期 1 吉迪（Josh Giddey） 19歲又84天 2022年1月2日 2 小布瑟（Cameron Boozer） 19歲又103天 2026年10月29日 3 拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball） 19歲又140天 2021年1月9日 4 佛茲（Markelle Fultz） 19歲又317天 2018年4月11日

曼菲斯灰熊隊成為NBA 2026-27賽季開打至今最大驚奇，在今（30）日主場迎戰波特蘭拓荒者隊的比賽中，灰熊隊19歲超級新星大前鋒小布瑟（Cameron Boozer）打出生涯代表作，僅出賽短短28分鐘便狂砍18分、12籃板與12助攻，繳出生涯首張「大三元」成績單，率領灰熊擊潰拓荒者、豪取開季5連勝不敗戰績。小布瑟也以「19歲又103天」之齡，正式打破了由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）高懸逾20年的歷史紀錄，成為NBA史上最年輕達成大三元的前鋒球員。身為前NBA全明星前鋒布瑟（Carlos Boozer）之子、來自杜克大學的天才新秀，小布瑟在開季便展現出極致成熟的即戰力。面對拓荒者陣中克林根（Donovan Clingan）與卡馬拉（Toumani Camara）等頂尖防守大閘，小布瑟全場游刃有餘，在禁區強攻、保護籃板與高位策應傳球各方面展現全方位宰制力。灰熊隊開季至今驚奇不斷，先前雖由後衛傑羅姆（Ty Jerome）以場均29.8分、6.5助攻扛起火力，但此役面對強敵拓荒者，小布瑟徹底接管戰局，以不可思議的高效率僅出戰28分鐘便達成18分、12籃板、12助攻的頂級大三元數據，成為灰熊保住不敗金身的最大功臣。在NBA歷史長河中，詹姆斯在2005年締造個人生涯首場大三元時，年齡為20歲又20天，這項紀錄誕生時，小布瑟甚至尚未出生；如今小布瑟以19歲又103天的年紀達標，硬生生將詹姆斯的紀錄提前了整整282天，正式加冕為「NBA歷史最年輕前鋒大三元得主」。若放大至聯盟所有位置球員的歷史總榜，小布瑟的大三元年齡亦高居歷史第2位，僅次於奧克拉荷馬雷霆隊後衛吉迪（Josh Giddey）在2022年寫下的19歲又84天紀錄。