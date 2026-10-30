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▲《嫁金釵》劇情進入最後高潮，官方昨日公布最新追劇日曆。（圖／翻攝自微博@嫁金釵官微）

陸劇《嫁金釵》由田曦薇、閆桉主演，播出後就引發超狂追劇潮。隨著該劇即將迎來大結局的第30集，官方也在昨（29）日公開了最後追劇日曆，確定將在11月10日播出結局，但有買優酷平台「直通大結局」方案的，則可提早1周在11月3日就搶先看完。《嫁金釵》昨日公開了最後追劇日曆，正式官宣了大結局的播出日期，優酷平台的VIP會員可在11月10日觀看、SVIP會員則是提早一天。但若有買官方「直通大結局」方案的會員，則可提早1周在11月3日就搶先看完結局，不用怕被劇透。不過除了結局日期外，官方也透露對劇迷來說很不好的消息，就是會在11月4日、5日、6日，也就是開啟「直通大結局」方案後隔天連續3天停播，讓大批劇迷都哀號不斷。優酷的「直通大結局」方案，也被稱為超前點播、收官禮或點映禮，是指已付費訂閱的會員像是VIP或SVIP，在劇集接近尾聲時，透過額外付費購買禮包、使用積分或升級權益，提前解鎖並一口氣看完剩餘未播大結局的付費機制。部分活動支援以平台累積的會員積分進行兌換，部分內容可能需要升級為SVIP會員才能取得搶先看資格，若不參與該方案，則維持原本的會員更新日曆按時免費收看，不受強制影響。