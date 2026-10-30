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2026九合一大選倒數29天，高雄市長辯論會今（30）日晚間8點登場，國民黨候選人柯志恩、民進黨的賴瑞隆將同台交鋒。為了辯論會，2人整天沒有公開行程，進行最後的衝刺準備。賴瑞隆預告將針對《財政收支劃分法》對柯志恩提出質疑，要求對方說明立場等；柯志恩則說會把握這次機會把話說清楚，讓市民了解雙方的政策主張。今晚的辯論會是由民視、中天新聞、公視台語台共同主辦，時間共90分鐘，分為4階段。第一階段，每人申論8分鐘；第二階段，媒體提問4題，兩位候選人各有2分鐘回答時間；第三階段，交叉詰問共4輪，雙方輪流提問，每題每人有3分鐘可以回答。最後，每人各有10分鐘發表結論。面對今晚這場辯論會，日前高雄市長陳其邁表示，柯志恩過去是節目主持人，口才非常犀利，賴瑞隆則屬於認真做事的類型，辯論精彩可期，應讓市民瞭解兩人過去的努力與未來市政規劃，期待雙方交鋒時，多著墨政策與城市願景。