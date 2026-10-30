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▲郭彥均在節目中分享從買房存資產到投入股票、債券的理財歷程。（圖／TVBS提供）

郭彥均近日登上節目《財經鈔能力》接受「財務健檢」，名下目前累積五間房產的他，透露28歲時終於買下人生第一間房，沒想到付完72萬元頭期款後，身上竟只剩518元，隨著演藝事業逐漸有起色，郭彥均看上第二間房，為了籌頭期款甚至和岳母借錢。從戶頭剩下500元到如今擁有5間房產，郭彥均提到自己開始思考如何讓資產創造穩定現金流，「以前買房是為了有個家，現在才慢慢理解資產配置的重要性，也希望在人生下半場好好學習理財。」郭彥均在節目中分享從買房存資產到投入股票、債券的理財歷程，如今名下累積五間房產的他，提出5年內打造每月50萬元被動現金流、10年內規劃財富傳承，以及15年後花掉一半資產環遊世界的三大目標。談起理財起點，郭彥均透露演藝工作機會由市場決定：「只要電話沒來，我就沒有工作了。」因此早早就有存錢、累積資產的觀念。從國中開始存零用錢的他，28歲時終於買下人生第一間房，沒想到付完72萬元頭期款後，身上竟只剩518元，連下個月的房貸都讓他傷透腦筋。回想起當時的窘境，郭彥均表示：「那時候就趕快問經紀公司，接下來有沒有工作可以做！」隨著演藝事業逐漸有起色，他也看上第二間房，但因現金不夠，只好向岳母求助。看到如今的房價高漲，他也直言：「現在的房價，對年輕人太不公平了！」希望未來房價能更合理，讓年輕人也有機會買房。