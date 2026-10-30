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中華職棒富邦悍將「護國神山」曾峻岳在10月28日行使旅外球員資格，目標挑戰更高的海外職棒舞台。本季曾峻岳揮別去年球季低迷的表現，單季65次三振為生涯新高、13次四死球為生涯最佳。今年曾峻岳的招牌滑球「復活」，被打擊率僅.146，揮空率更飆升至41%，為近3年最高，搭配均速150公里的火球，成為中職打者的噩夢。美中不足的是，曾峻岳大量依靠「速球+滑球」的搭配，未來若面對更高層級的打者，容易被鎖定，能否加強縱向變化球使用比例，成為旅外課題。曾峻岳現年24歲，本季一軍出賽48場，拿下5勝3敗，7次中繼、25次救援成功，防禦率1.57。據了解，曾峻岳吸引國聯球隊目光，若能一圓美夢，將是首位透過入札制度旅美的中職球員。攤開近3個賽季的數據，今年曾峻岳的招牌滑球可以用「復活」來形容。曾峻岳去年兩度受傷勢困擾，連帶成績受到影響，招牌武器球滑球被打擊率高達.385，整季僅用滑球抓到3次三振，使用率也砍半至15%。今年滑球使用比例則是回升到24.3%，被打擊率壓低至.146、揮空率飆升至41%為近3年最高，抓下23次三振，成為中職打者的噩夢。曾峻岳去年僅送出28K，本季回升至65次三振，三振率回到32.7%的頂級水準。關鍵在於兩好球後的終結能力全面突破，四縫線PutAway%（2好球三振率）從去年的29.8%暴增至54.8%，滑球也有53%，兩者雙雙突破五成大關。此外，曾峻岳在今年也修正配球策略，去年大幅增加卡特球（佔比13.3%），但被打擊率高達.353。今年卡特球使用率降至4.6%，轉為針對特定打者的偷襲球種，效果極佳，被打擊率降至.200、揮空率達38.5%、PutAway%甚至高達70%。從今年的球種分析來看，曾峻岳保有優異的三振率與揮空率，四縫線與滑球的揮空率分別為27.4%與41%，兩者速差約15公里，打者在兩好球後難以同時兼顧150公里火球與136公里的銳利滑球，因此壓制力達到近3年最佳。曾峻岳本季全球種合計被打擊率降至.198，為近3年首度壓在兩成以下，今年下修卡特球使用比例，確立四縫線強攻、滑球誘敵的主軸，偶爾搭配卡特球與指叉球突襲，提升投球效率。本季曾峻岳雖然投球成績亮眼，但被擊出3支全壘打平生涯最多，四縫線被長打率.276，是近3年最差，顯示速球若失投進入打者核心區，被狙擊的風險略微上升。此外，曾峻岳高度依賴四縫線與滑球，兩種球路佔總投球量9成以上，屬於極度鮮明的後援雙球種型態。雖然面對中職打者極具宰制力，但若未來挑戰美職或日職等高階打者，一旦當天滑球進壘角度不佳，球種單一容易被鎖定。曾峻岳本季指叉球比例僅1.3%，被打擊率破3成，未來能否加強縱向變化球的使用比例，並練成實戰武器，仍是曾峻岳挑戰海外舞台的最大課題。