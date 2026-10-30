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明尼蘇達灰狼隊在少主愛德華茲（Anthony Edwards）動刀缺陣首戰不敵金州勇士隊，比賽期間轉播鏡頭捕捉到新援控衛「三球」拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）與前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）疑似在板凳席對僅得1分的中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）做出批評動作，引起外界猜測灰狼內部是否出現一些問題。對此，戈貝爾在接受媒體聯訪時首度正面回應，坦言當下全隊「確實有些沮喪」，但針對網路上鋪天蓋地的內鬨傳聞，他高情商為隊友緩頰直言隊內溝通沒有問題。面對記者詢問板凳席上與鮑爾、庫明加溝通時的火爆場面，戈貝爾表示自己並未第一時間看社群媒體，但明白外界鏡頭角度容易造成誤解：「有時候人們就是會妄加揣測，甚至看到完全不同的東西，因為鏡頭角度或其他原因。也許確實有那麼一點情緒，但我個人並沒有感受到任何敵意。」戈貝爾坦言，那場比賽輸球確實讓大家心裡不好受，「沮喪是肯定有的，因為我也很沮喪，大家都很沮喪。但對我來說，那些傢伙都很棒，球隊的溝通一直都很好。」對於外界解讀他身為資深老將卻被後輩「當小弟訓斥」，戈貝爾強調自己並未感受到任何不尊重，「每個人都在試著幫助彼此融入，當你遭遇那種令人沮喪的比賽之夜時，難免會有些情緒發洩。但我並不覺得其中帶有任何不尊重或惡意，大家只是一群渴望贏球的球員而已。」戈貝爾最後補充表示：「我還沒看過那個影片，我倒想看看那些畫面長什麼樣子。但至少在那個當下，我並不覺得有發生什麼糟糕的事。」