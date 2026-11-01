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▲張凌赫、林允主演的《歸鸞》在騰訊已經破140萬次預約。（圖／翻攝自微博@歸鸞）

▲ 張凌赫（左）與林允（右）在劇中從相互試探到漸漸產生情愫，而張凌赫也一路從地痞成為一方霸主，整體以虐戀路線為主。（圖／翻攝自微博@歸鸞）

▲《歸鸞》利用光影打造出浪漫氛圍。（圖／翻攝自歸鸞微博）

▲張凌赫《歸鸞》中的角色蕭厲登上最受期待角色排行冠軍。（圖／翻攝自微博@歸鸞）

張凌赫和田曦薇合作《逐玉》雙雙爆紅，不少劇迷封他們為天選CP，這也讓後續和兩人搭檔的男女演員壓力很大，張凌赫的新戲《歸鸞》上檔在即，官方接連分享預告和海報，讓戲未播先火，然而此次張凌赫搭檔林允，本以為觀眾會雞蛋裡挑骨頭，用放大鏡檢視林允，但一張兩人緊緊相依的形象照，林允楚楚可憐又弱不禁風的模樣，CP感更盛田曦薇，《歸鸞》的預告甚至已經破1千萬瀏覽量。張凌赫在《歸鸞》中飾演地痞流氓，意外救了翁主林允，還為她成為將軍，只是林允的利用、真心，讓他捉摸不定，兩人相愛相殺，替戲增加不少看點。最新劇照中，張凌赫披著一頭長髮，憂鬱的側臉，緊摟著林允，而林允則是穿著華貴的衣服，手中握著匕首，表情不安卻又故作堅強。雖然田曦薇也有著一雙水汪汪大眼睛，不過田曦薇私下是個大直女，拍親密戲總是笑場，不少網友都說，反觀林允看起來更有楚楚可憐、弱不禁風的感覺，加上路透花絮中，每次張凌赫在對戲，林允總是乖巧地站在一旁，兩人形成強烈對比，更有CP感，《歸鸞》的預告甚至已經破1千萬瀏覽量，有望成為下一部爆款劇。《歸鸞》改編自團子來襲的同名小說，由導演初的見執導，張凌赫、林允領銜主演，該劇講述雍州東勢把頭蕭厲（張凌赫 飾），意外救了到南陳借兵的王國翁主温瑜（林允 飾），兩人在日常相處中產生愛意，蕭厲更為了她，從地痞變成坐擁半壁江山的魏王。