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▲ 少年隊同仁黃如玉接受署長頒獎畫面。（圖／高市警局少年隊）

高市警局少年警察隊偵查佐劉淑美、黃如玉等2人，長期投入少年保護工作，陪伴無數迷途孩子找回方向、重返校園與家庭，獲高市警局推薦當選全國「少年保護工作績優員警」殊榮。警政署署長張榮興於29日在警政署頒發獎牌及獎勵金，表彰員警在少年保護工作上的優良表現，肯定同仁守護少年的決心與成效，以及對孩子們的關愛和照顧，並且邀請家眷共襄盛舉一同上台領獎，給積極執行少年保護工作的警察同仁，莫大的激勵和鼓舞。劉淑美任職高市警局少年警察隊11年，從初任校責區、後任緝毒專案小隊至今成為少年掃黑專責小隊的核心成員，深知幫派與毒品對少年的危害，影響的是一個孩子的未來、甚至是一個家庭的破碎，因此戮力積極偵辦治平專案-刨根溯源幫派吸收少年與少年涉毒案件；在毒品溯源劉員更是憑藉著「一查到底、刨根究底」的堅定意志，一路抽絲剝繭，歷經一年多追查，最終成功向上溯源偵破「少年邱〇〇等人7層販毒案」，總計查獲涉案少年12人，成年藥頭2人，在執行少年保護預防工作也是不遑多讓，輔導訪視高關懷少年周〇〇等17人、辦理各級學校犯罪預防宣導，工作表現積極認真。黃如玉任職高市警局少年警察隊期間，先後擔任校責區及刑案查緝專案小隊，累積頗為深厚的刑案偵查技巧，接連偵破多起少年涉嫌販賣毒品及轉讓毒品案件，，另外在犯罪預防宣導上亦有亮眼表現，以反毒、防詐等多元主題，前往各級學校入班入校向師長、學生辦理法令法治教育宣導，降低少年涉入不良行為之風險、強化青少年法治觀念；114年度總計找回3名緊急協尋的失蹤少年平安返家。高雄市政府警察局少年警察隊隊長陳仁正表示，少年是國家未來的希望，我們持續不間斷的努力是為了找回迷途路上的少年，適時的拉他(她)們一把，給予溫暖陪伴與正確引導，並結合教育、社政、衛政及少輔會等網絡伙伴力量，形成堅固保護網，提供少年健全成長環境。