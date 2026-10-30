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入秋天氣轉涼，正是規劃泡湯好時機。「2026 ATTA臺中國際秋季旅展」今(30)日起在台中國際會展中心登場，交通部觀光署參山國家風景區管理處打造「台灣好湯」主題展館（攤位E230），整合全臺特色溫泉遊程，現場祭出消費滿八百元抽住宿券、打卡贈氣泡飲等展場限定好康，吸引大批民眾進場尋寶。今日開館儀式產官代表齊聚，包括觀光署旅行業組長劉士銘、農村水保署台中分署長陳榮俊、外交部中部辦事處長王北平，以及臺中市政府經發局、觀旅局、工研院與旅行業經理人協會等代表出席，共同力推全臺溫泉觀光。參山處長曹忠猷表示，秋冬為溫泉旅遊旺季，今年「台灣好湯」以「四季泉旅．台式療癒」為主軸，整合全臺19處特色泉區資源。展館推介「好湯通用券」與精選遊程，期盼藉由展場實質優惠券，引導民眾實地走訪谷關、大坑、泰安等溫泉區與山林步道，將展場買氣直接化為實體旅遊效益，帶動山城周邊店家商機。展館好康活動方面，現場單筆消費滿八百元可獲戳戳樂一次（滿一千六百元兩次、滿二千四百元三次，單筆上限三次），有機會抽中泰安湯悅溫泉會館平日雙人住宿券、戶外泡湯券、隨行籃及地方伴手禮。展區每日亦規劃特色茶品品茗、手作DIY活動，並於舞台時段發送喔熊香氛片、帆布包等限量禮品；民眾在現場加入官方LINE並拍照打卡，即可兌換限量氣泡飲。參山處指出，本次秋季旅展展期自10月30日至11月2日止，每日上午十時至下午六時開放參觀，民眾可把握週末檔期前往臺中國際會展中心E230展位選購秋冬泡湯遊程。