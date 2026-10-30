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對於剛踏入NBA殿堂的菜鳥來說，天賦或許能讓你撬開大門，但要在這座最高競技殿堂站穩腳步，往往需要經歷現實的狠狠洗禮。丹佛金塊隊前鋒戈登（Aaron Gordon）近日在接受《Forty Media》訪談時，特別向金州勇士隊的24歲菜鳥新星倫德伯格（Yaxel Lendeborg）喊話：「這聯盟真的會狠狠修理你。」戈登的警告並非憑空而談，而是出自他自己豐富的生涯體驗。過去他在奧蘭多魔術隊時期曾是球隊當仁不讓的頭號王牌，但隨著轉戰丹佛金塊，他選擇主動退居幕後、調整角色定位，最終成功輔佐球隊奪下總冠軍。回顧這段心路歷程，戈登坦言：「這聯盟真的會狠狠修理你。在奧蘭多時我以為我是第一選擇，但其實並不是。到了丹佛後，我退後了幾步，反而贏得了冠軍，也讓我的球技變得更好。」戈登透過自身經驗提醒倫德伯格，NBA充斥著各種運動能力頂尖的「怪物」。許多年輕球員帶著過去累積的自信與成就進入聯盟，往往會面臨定位轉變的陣痛期。然而，成長有時候並非一味追求更多的出手次數與球權，而是學會在團隊中找到最有效率的生存方式。儘管字裡行間充滿對新人的告誡與現實的殘酷，同時戈登也肯定倫德伯格之所以能被勇士隊相中，絕非偶然。戈登特別勉勵倫德伯格要堅守初衷：「要知道這聯盟隨時會讓你學到教訓，但永遠要把你從母親身上、從過去歷練中學到的東西帶到場上。那就是為什麼勇士隊會選你的原因。」身為勇士隊今年選秀挖到的寶藏新星，倫德伯格在開季前幾場比賽就展現出驚人身手，場均繳出22.6分與9.2籃板的優異表現。