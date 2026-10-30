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▲郭彥均除了房產，前年也開始投資台股，從0050逐步布局欣興、景碩、國巨等個股。（圖／TVBS提供）

台股熱度持續升溫，藝人郭彥均也搭上投資列車，近日他登上節目《財經鈔能力》分享從買房存資產到投入股票、債券的理財經歷。他坦言20年前同學就叫他買0050，當時因為不懂股票而遲遲沒有進場，如今回頭看才感嘆：「真的太晚買了！」此外，郭彥均看到新聞報導看好國巨股價有機會挑戰1500元便進場買進，沒想到反而套牢，讓他感到無奈，提到投資心得直呼：「我覺得賣比買還要難。」郭彥均除了房產，前年也開始投資台股，從0050逐步布局欣興、景碩、國巨等個股。他坦言20年前同學就叫他買0050，當時因為不懂股票而遲遲沒有進場，如今回頭看才感嘆：「真的太晚買了！」但郭彥均表示自己的投資路上也不是一路順風，曾經以790元賣出景碩，後來眼看股價一路走高，讓他忍不住大嘆：「賣好難喔！我覺得賣比買還要難。」至於國巨，郭彥均則是看到新聞報導看好股價有機會挑戰1500元便進場買進，沒想到反而套牢，他幽默表示：「知道以後不能只看新聞買股票了！」另外，節目更進一步針對郭彥均的三大理財目標進行財務健檢，被問到五間房子如何安排？他透露目前自己住一間、媽媽住一間，另一間放東西，還有兩間空著。對此，專家則建議可先評估出租空房，讓房產創造租金收入，再搭配高股息ETF與海外債券，建立多元現金流來源。至於十年內的財富傳承，也應提早盤點資產與家庭需求，評估適合的贈與及信託規劃。節目中，郭彥均也提出五年內打造每月50萬元被動現金流、十年內規劃財富傳承，以及十五年後花掉一半資產環遊世界的三大目標，忍不住笑說：「發現我可以用的錢好多！」不過，當話題回到每月50萬元被動收入的目標，他隨即恢復務實本色，笑著自嘲：「50萬我要有好幾億，怎麼可能！」