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▲《嫁金釵》劇情進入最後高潮，官方昨日公布最新追劇日曆。（圖／翻攝自微博@嫁金釵官微）

由田曦薇、閆桉主演的陸劇《嫁金釵》，目前已播出到尾聲，官方昨（29）日公開追劇日曆，顯示30集的大結局將在11月10日播出，但有買優酷平台「直通大結局」方案，則可提早1周搶先看。不過除此之外，官方竟還宣布在結局前，要在11月4日、5日、6日停更3天，讓劇迷們全崩潰直呼：「心態崩了。」《嫁金釵》在全新的追劇日曆中，除了宣布結局日期，以及「直通大結局」方案的搶先看日期外，也同時透露了停更的壞消息，將於開啟「直通大結局」方案的隔天11月4日、5日、6日停更3天，瞬間讓劇迷們大崩潰。在停更3天消息公開後，隨即引發大批劇迷的抗議，「真的很討厭這種追一半斷更，我心態要崩了」、「卡魏嬈（田曦薇 飾）高光斷更3天，追劇的抓心撓肝誰懂啊」、「這不明擺著，最後了再賺一波直通大結局的錢嗎？最討厭這種方式。」根據追劇日曆顯示，優酷平台的VIP會員可在11月10日觀看《嫁金釵》結局、SVIP會員則是提早一天。但若有買官方「直通大結局」方案的會員，則可提早1周在11月3日就搶先看完結局，不用怕被劇透。