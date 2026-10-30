2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」今（30）日於新北市政府三重安芯中心正式開展，上午開展儀式由新北市長侯友宜出席，並邀請藝人黃鐙輝擔任觀展嘉賓，共同揭開展覽序幕。現場首度公開以新北城市聲景創作的主題曲《NEW LOOP》，透過音樂展現城市多元的生活節奏。本次展覽以「共奏未來」為核心，規劃三大主題展區，結合城市願景、數位科技、產業文化、親子藝術、運動互動及在地美食等豐富內容，邀請市民從不同角度認識新北，感受城市發展與日常生活的緊密連結。
新北市長侯友宜表示，新北市幅員遼闊，擁有山海河川、豐富的產業文化，以及來自不同地方、不同世代的市民，每個人都有屬於自己的新北故事。城市的發展不只是道路、建築與公共建設的改變，更重要的是讓市民在生活中感受到城市的進步，市府舉辦城市展，就是希望將多年來的城市建設、施政成果及地方文化，轉化為大家能親身參與的體驗，讓市民從熟悉的生活出發，重新認識新北，也看見這座城市一路走來的改變。侯友宜指出，這次特別選在象徵溪南、溪北雙核心發展的三重安芯中心舉辦，期盼透過展覽讓更多市民走進這座城市新地標。
2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」，從新北獨特的環狀地貌發想，以「Band」象徵連結、聚合與共鳴，串起不同地域、世代、產業與文化。展覽更結合三重昔日作為臺灣黑膠唱片製造重鎮的歷史，藉由唱片意象呼應地方產業記憶，將城市發展與市民生活譜寫成一首持續前進的樂章。開展儀式特別公開主題曲《NEW LOOP》，由Momo、PUZZLEMAN、LINK、人四及Johnny五位音樂創作者，採集新北山海、溪流、廟宇及城市街道的日常聲響，透過手指鼓與音樂採樣重新編排，讓新北的多元聲音化為獨特的城市旋律。
觀展嘉賓黃鐙輝表示，自己曾經三度主持新北市跨河煙火活動，因為工作機會也常到新北市的各景點，很高興可以跟侯市長一起搶先觀展。展覽規劃「共奏・城事」、「共奏・同樂」及「共奏・生活」三大主題，橫跨三重安芯中心一樓、二樓、三樓及五樓，串聯7個展區。其中，一樓「共奏・城事」從城市發展出發，透過「共鳴序章」及「新北記事・共譜日常」展區，以黑膠唱片隧道、城市影像及互動展示，呈現新北在交通、教育、文化、社會照顧、產業及永續治理等面向的發展成果，並從「安、居、樂、業」四個面向，帶領市民認識城市建設如何融入日常生活；二樓則設有「新北調香Lab」，透過六款主題香氛，邀請民眾以嗅覺探索新北的自然風景、生活記憶與產業文化。
三樓「共奏・同樂」以城市為舞臺，透過城市形象與市政影像，帶領觀眾看見新北的多元風貌與發展軌跡；「新北大聚院：全民玩馬戲」則結合互動遊戲與現場演出，讓民眾從觀看者化身參與者，感受藝術與城市空間交會的樂趣。五樓「共奏・生活」則從市民熟悉的「吃、動、玩」出發，打造適合大小朋友共同參與的互動空間，「24HR NEW TAIPEI OPEN」將展場化身24小時新北美食城，從早餐、地方物產、家鄉味到深夜宵夜，透過互動採買、美食DJ混音臺及便當蓋印等體驗，認識新北多元的飲食文化；「日常體能王」把菜市場、馬路及洗衣店等生活場景變成趣味體能關卡，讓民眾在遊戲中挑戰反應、敏捷與協調能力；「怪獸放電場」則以新北九個文化場域為靈感，打造九隻特色怪獸，結合體感互動、AR擴增實境及親子閱讀空間，邀請孩子在遊戲中探索新北文化。此外，五樓也與起源於新北五股公有市場的「汐柚咖啡」合作，設置展期間限定咖啡廳，讓民眾在觀展之餘，享受悠閒的城市生活時光。
新北市文化局指出，除了室內展覽，展期間也規劃一系列精彩活動，包括10月31日至11月1日「新北尚永續」，由天馬戲創作劇團帶來「Recircus移動綠劇場」，結合馬戲表演與市集；11月21日至22日推出懷舊電影院，12月5日至6日舉辦新北K歌，12月12日至13日經典民歌演唱會，以及12月19日至20日親子藝文展演，邀請市民在不同周末走進展場，看展覽、賞表演，感受新北豐富多元的文化魅力。
2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」自10月30日起展出至12月27日，全區免費參觀，每周一休展。10月30日至11月12日開放時間為上午10點至下午5點，11月13日至12月27日延長開放至晚間8點。展覽地點位於新北市政府三重安芯中心(新北市三重區安芯路1號)，民眾可搭乘捷運中和新蘆線至先嗇宮站，從3號出口步行前往。更多展覽及活動資訊請至官方網站 (https://newtaipeiband.tw/index.html)查詢。
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2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」，從新北獨特的環狀地貌發想，以「Band」象徵連結、聚合與共鳴，串起不同地域、世代、產業與文化。展覽更結合三重昔日作為臺灣黑膠唱片製造重鎮的歷史，藉由唱片意象呼應地方產業記憶，將城市發展與市民生活譜寫成一首持續前進的樂章。開展儀式特別公開主題曲《NEW LOOP》，由Momo、PUZZLEMAN、LINK、人四及Johnny五位音樂創作者，採集新北山海、溪流、廟宇及城市街道的日常聲響，透過手指鼓與音樂採樣重新編排，讓新北的多元聲音化為獨特的城市旋律。
觀展嘉賓黃鐙輝表示，自己曾經三度主持新北市跨河煙火活動，因為工作機會也常到新北市的各景點，很高興可以跟侯市長一起搶先觀展。展覽規劃「共奏・城事」、「共奏・同樂」及「共奏・生活」三大主題，橫跨三重安芯中心一樓、二樓、三樓及五樓，串聯7個展區。其中，一樓「共奏・城事」從城市發展出發，透過「共鳴序章」及「新北記事・共譜日常」展區，以黑膠唱片隧道、城市影像及互動展示，呈現新北在交通、教育、文化、社會照顧、產業及永續治理等面向的發展成果，並從「安、居、樂、業」四個面向，帶領市民認識城市建設如何融入日常生活；二樓則設有「新北調香Lab」，透過六款主題香氛，邀請民眾以嗅覺探索新北的自然風景、生活記憶與產業文化。
2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」自10月30日起展出至12月27日，全區免費參觀，每周一休展。10月30日至11月12日開放時間為上午10點至下午5點，11月13日至12月27日延長開放至晚間8點。展覽地點位於新北市政府三重安芯中心(新北市三重區安芯路1號)，民眾可搭乘捷運中和新蘆線至先嗇宮站，從3號出口步行前往。更多展覽及活動資訊請至官方網站 (https://newtaipeiband.tw/index.html)查詢。