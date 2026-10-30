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🟡Q1：勞保老年給付請領方式有哪些？

🟡Q2：老年年金或一次請領老年給付哪個較有利？

🟡Q3：可以提早領或延後領嗎？

🟡Q4：勞保年資中斷多年，仍可以請領老年給付？

🟡Q5：領取後，還可以變更請領方式嗎？

🟡Q6：領取後再工作，還可以再加勞保嗎？

退休是邁向人生新篇章的重要時刻。在完善規劃退休生活之餘，掌握自身的「勞保老年給付」權益更是關鍵。勞動部提醒，申請勞保老年給付需符合年齡、年資與離職退保三大要件，且一經核付不得變更，為了讓勞工朋友提出申請前，快速掌握關鍵點，特地整理常見申請6大問：老年年金給付：按月領取，適用年資滿15年符合法定請領年齡者。（2026年起法定請領年齡已調高至65歲）老年一次金給付：一次性領取，適用年資未滿15年且符合法定請領年齡者。一次請領老年給付：一次性領取，適用於2009年1月1日前已有年資，且離職退保時的年齡、年資已符合請領條件者。不一定，是因人而異，需依勞工個人資金需求、財務狀況、家庭狀況及健康狀況而定。可以。勞保年資滿15年，勞工可依其法定請領年齡選擇提前或延後請領年金，每提前或延後1年，給付金額增減4%，最高以5年（±20%）為限：展延老年年金（延後領）：每延後1年加給4%，最多延後5年，給付金額最高加給20%。減給老年年金（提早領）：每提前1年減給4%，最多提前5年，給付金額最高減給20%。可以。只要曾經參加過勞工保險，不論中斷投保多久，只要達到法定請領年齡，均可請領老年給付(自民國115年起，法定請領年齡為65歲)。此外，勞保年資如未滿15年，但中斷投保期間有參加國保，而加計國保年資滿15年，於年滿65歲時，還可以同時請領「勞保老年年金」及「國保老年年金」。不可以。勞保老年給付一旦經勞保局核付，依規定即不得再變更請領方式。因此，申請前請務必審慎評估，可利用試算系統比較「按月領取」與「一次給付」的差異，再做最終決定。不可以。如果已經領取勞保老年給付，再受僱從事工作，不得再參加勞保，但雇主應依規定為其投保勞工職業災害保險（無論是否逾65歲），以保障中高齡勞工權益。