中央氣象署表示，強烈颱風煙花目前距離台灣遙遠，並且預計在下周一（11月2日）轉向，往日本方向前進，對於台灣天氣沒有直接影響。未來台灣天氣主要受到東北季風影響，今明兩天東北季風增強，迎風面基隆北海岸、東半部及南部雲量偏多，大台北、東半部地區有局部降雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。
煙花下周一北轉 對台無影響
煙花颱風在今（30）日再度增強為強烈颱風，下午2時位置在北緯18.7度，東經146.1度，以每小時31公里速度，向西北西進行，中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑 80 公里，距離台灣超過3000公里，對台灣沒有直接影響。
中央氣象署表示，煙花颱風預計周日（11月1日）會在日本東南方外海滯留，屆時強度會稍微減弱，未來路徑部分，預估煙花會在下周一（11月2日）先偏東再轉東北，往日本東方外海方向前進，北轉時間點距離台灣遠，對台無影響，不過基隆北海岸、東半部、恆春半島還是要留意長浪。
下周東北季風增強 迎風面有雨
氣象署指出，今（30）日東北季風增強，迎風面雲量增多，不過水氣不明顯，明（31）日東北季風增強，迎風面基隆北海岸、東半部、南部雲量偏多，大台北、東半部有局部降雨，其他地區多雲到晴。周日（11月1日）東北季風減弱，各地晴朗穩定，只有東半部有零星短暫降雨。
未來一周天氣，下周一（11月2日）、下周二（11月3日）東北季風再度增強，迎風面大台北、東半部有局部雨勢，其他地區為多雲到晴的天氣；下周三（11月4日）東北季風稍微減弱，下周四（11月5日）東北季風又增強，桃園以北、東半部小心局部雨勢，其他地區還是以多雲到晴天氣為主。
資料來源：中央氣象署
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煙花颱風在今（30）日再度增強為強烈颱風，下午2時位置在北緯18.7度，東經146.1度，以每小時31公里速度，向西北西進行，中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑 80 公里，距離台灣超過3000公里，對台灣沒有直接影響。
中央氣象署表示，煙花颱風預計周日（11月1日）會在日本東南方外海滯留，屆時強度會稍微減弱，未來路徑部分，預估煙花會在下周一（11月2日）先偏東再轉東北，往日本東方外海方向前進，北轉時間點距離台灣遠，對台無影響，不過基隆北海岸、東半部、恆春半島還是要留意長浪。
氣象署指出，今（30）日東北季風增強，迎風面雲量增多，不過水氣不明顯，明（31）日東北季風增強，迎風面基隆北海岸、東半部、南部雲量偏多，大台北、東半部有局部降雨，其他地區多雲到晴。周日（11月1日）東北季風減弱，各地晴朗穩定，只有東半部有零星短暫降雨。
未來一周天氣，下周一（11月2日）、下周二（11月3日）東北季風再度增強，迎風面大台北、東半部有局部雨勢，其他地區為多雲到晴的天氣；下周三（11月4日）東北季風稍微減弱，下周四（11月5日）東北季風又增強，桃園以北、東半部小心局部雨勢，其他地區還是以多雲到晴天氣為主。